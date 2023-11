“Pane e Politica”, Matteo Ricci presenta il suo ultimo libro

Insieme al sindaco di Pesaro saranno presenti Andrea Vianello e Ilaria Cucchi. Coordina l’incontro il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini

PESARO – Sabato (18 novembre), alle 17.30 a Pesaro, nella chiesa del Suffragio del Centro Arti Visive Pescheria C.so XI Settembre, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci presenterà il suo ultimo libro “Pane e Politica”, che racconta il suo viaggio nella provincia italiana per immaginare il futuro della sinistra.

Insieme al sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem, ci saranno: il giornalista Andrea Vianello e la senatrice Ilaria Cucchi. Coordina l’incontro il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini.

«Parleremo del mio viaggio nella provincia italiana, a cena a casa delle famiglie, per confrontarci sulle ragioni della sconfitta della sinistra e pensare insieme i progetti dai quali ripartire».

“Pane e Politica”, edito da Paper First:

Il 25 settembre del 2022 il Pd incassa la più sonora sconfitta della sua breve vita. Per la prima volta, un esponente del vecchio Movimento sociale italiano varca la soglia di Palazzo Chigi. Come reagisce il Partito democratico? Dimissioni del segretario, elezione di un nuovo leader. Si deve fare una Costituente delle idee, dicono tutti. Bisogna rifondare il partito, riscrivere il suo rapporto con la società. Ma il dialogo con il Paese stenta a decollare. Matteo Ricci decide di partire per una inedita campagna post-elettorale. Un giro dell’Italia alla ricerca delle ragioni della sconfitta. Si fa invitare a cena nelle famiglie italiane. Siede con loro a tavola. Fa domande. Ascolta. Riempie il suo taccuino di appunti. Vuole capire perché la gente ha voltato le spalle alla sinistra. Ne consegue, nella seconda parte del libro, un appunto di viaggio per una sinistra europeista e popolare. Nuove idee per rilanciare il partito con le indicazioni, le suggestioni, le vie indicate dai cittadini stessi, in quelle cene in famiglia, con uno sguardo fisso sull’Europa, chiamata a una sfida cruciale di cambiamento. Una costituente dal basso, da Nord a Sud, casa per casa, come si faceva una volta. Ma non per chiedere il voto: per chiedere, invece, perché il popolo ha voltato le spalle alla sinistra e cosa occorre per tornare a parlarsi. Un’inedita campagna post-elettorale. Un giro dell’Italia alla ricerca delle ragioni della sconfitta. Ricci va a cena dalle famiglie, siede con loro a tavola. Fa domande. Ascolta. Riempie il suo taccuino di appunti. Vuole capire perché la gente abbia voltato le spalle alla sinistra. Prefazione di Walter Veltroni.

Matteo Ricci

È sindaco di Pesaro dal 30 maggio 2014. È stato anche Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino dal 2009 al 2014 e vicepresidente del Partito Democratico dal 2013 al 2017. È coordinatore nazionale dei sindaci del Partito Democratico. Dal novembre 2018, inoltre, è presidente di ALI – Autonomie Locali Italiane. Ha pubblicato tra gli altri Primo, cittadino. Perché l’Italia può (ri)partire dai sindaci” (Baldini&Castoldi, 2018) e Vincere l’Odio. Prima e dopo il Corona Virus (All Around, 2020).

