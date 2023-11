Marche promosse dal settore delle rinnovabili

“Moving Academy” l’evento formativo dei professionisti della green energy ha riunito ad Ancona oltre 150 operatori dell’energia pulita

ANCONA – La situazione delle Marche è la cartina tornasole dell’intero Paese: da una parte, una grande opportunità di guardare al futuro sfruttando aree costiere e forza del vento per produrre energia da fonti rinnovabili, dall’altra, un continuo sguardo rivolto al passato ovvero alle fonti fossili. Eppure, i dati pessimisti che vedrebbero nella Regione una copertura green del fabbisogno energetico ferma al 28, 4% sarebbero in netta ripresa. Se ne è discusso nel corso del più grande tour formativo per operatori del fotovoltaico, che ha fatto tappa ad Ancona, alla Sala Eventi Unicorn di Piazza 4 novembre.

Si tratta di un itinerario unico per le città italiane che si chiama Enerklima Moving Academy-Energia in movimento ideata e realizzata da Enerklima, e capace di offrire un aggiornamento tecnico costante per i progettisti e gli installatori nel campo del fotovoltaico. Oltre 150 son stati i professionisti dell’energia pulita coinvolti nel capoluogo dorico. Per Roberto Ricciotti di RMB partner e co-organizzatore della tappa anconetana “ci sono 1283 mwp di potenza installata su 45547 impianti complessivi della regione Marche (giugno 2023). Ottavo posto nazionale per potenza e dodicesimo posto per numero di impianti a livello nazionale. Lombardia al primo posto per potenza, a seguire Puglia e Veneto. Mentre per numero di impianti abbiamo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Ovviamente – spiega Ricciotti – occorre fare di più, bisogna migliorare il dato marchigiano. Tuttavia- prosegue- i nostri calcoli sono ottimistici”.

Prevediamo il 20% di impianti in più nel prossimo anno. Un aumento considerevole e una tendenza progressiva che- continua Ricciotti “dovrebbe condurre alla costruzione graduale di un impianto per ogni stabilimento produttivo, approdando dunque ad una graduale autosufficienza energetica e ad abbattere, per le aziende le continue e dannose oscillazioni nel costo dell’energia”.

Per Riccardo Priolo (CEO Enerklima) «con questi incontri tecnici, installatori e progettisti potranno conoscere in dettaglio le specifiche dei prodotti fotovoltaici e i sistemi di montaggio. Nel nostro settore pensare di sapere già tutto può rappresentare un ostacolo all’apertura verso nuove conoscenze. È essenziale riconoscere la costante necessità di aggiornamento. Grazie a questo circuito è possibile approfondire le procedure di sicurezza per ottimizzare le prestazioni dei sistemi fotovoltaici, ridurre i costi operativi e gli sprechi, evitando errori costosi durante l’installazione e la manutenzione. Inoltre è possibile approfondire le informazioni sulle leggi e le normative del settore. In questo modo i professionisti potranno operare in conformità con la legislazione vigente”.

Nella foto: da sinistra Alessandro Benenati, Roberto Ricciotti, Luca Marinelli

