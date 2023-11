Accordo tra Fincantieri e Adsp, Fede (M5S): “Dimenticano sempre di ricordare chi ha stanziato le risorse”

ROMA – “Mi chiedo come mai, ogni volta che vengono messi a terra finanziamenti o si concretizzano progetti derivanti dai governi Conte e dal lavoro del Movimento 5 Stelle, lo si dimentichi. L’accordo firmato tra Fincantieri e l’Authority è un altro, ennesimo, obiettivo raggiunto dalla legislatura XVIII e, in particolare, dalla Commissione lavori pubblici e trasporti del Senato. Un orgoglio per noi, visto che Fincantieri è un’eccellenza cantieristica marchigiana”. Così il deputato on. Giorgio Fede dopo la cerimonia di lunedì nel corso della quale è stato firmato tra Fincantieri e ADSP un accordo di coinvestimento per le strutture, la banchina, e il potenziamento del cantiere navale.

“Era l’11 settembre 2020, durante il Governo Conte II, quando c incontrammo i vertitici di per garantire il a questa . Parliamo di una società pubblica che è un’orgoglio nazionale, il più importante gruppo navale europeo, che ha ridato lustro allo storico cantiere navale di Ancona, specializzandosi negli anni nella realizzazione di navi da crociera, trasformando Ancona in una delle più importanti realtà cantieristiche nazionali. Insieme al presidente della Commissione lavori pubblici e trasporti del Senato, Mauro Coltorti, e alla deputata marchigiana Mirella Emiliozzi, visitammo il cantiere insieme a tecnici e dirigenti, assicurando il supporto del Ministero, che infatti stanziò 40 milioni di euro per ampliare le capacità produttive del sito. Lunedì questo progetto è arrivato al termine, perché per queste cose occorre molto tempo, ed è stato siglato l’accordo di coinvestimento insieme alla consegna di uno dei gioielli della produzione marchigiana. Il M5S ha sempre lavorato per il territorio, a testa bassa, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture del Paese, le imprese, il benessere di tutti gli italiani. Sforzi, non propaganda spicciola come siamo abituati tristemente oggi con la destra al Governo, che avrebbero dato i loro frutti dopo qualche anno. Ed eccoli qui”.

