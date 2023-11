Scappa dopo un incidente, non aveva patente ed assicurazione: bloccato e denunciato

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato per lesioni personali stradali gravi, per fuga a seguito di incidente stradale con feriti e per omissione di soccorso, un ventenne, indiano, residente in Umbria, che ha provocato un incidente a Cerreto d’Esi ed è poi scappato.

Il giovane ha prima tamponato una macchina, illeso il conducente, ma ferita l’anziana passeggera che è stata soccorsa dal 118. Il ventenne ha abbandonato la macchina ed è scappato a piedi. La scena è stata vista da un militare del Radiomobile di Fabriano, fuori dal servizio, che si è reso conto di quanto stava succedendo e si è posto all’inseguimento del giovane.

Dopo una breve corsa, il militare lo ferma e lo immobilizza e chiede l’ausilio dei colleghi. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Genga che hanno rilevato l’incidente mentre l’uomo, fermato dal militare dell’aliquota Radiomobile è stato trasferito in caserma per accertamenti.

Dalle indagini è emerso che non aveva mai conseguito la patente e per questo è stata elevata una sanzione amministrativa da 5.100 euro. Il mezzo, inoltre, era sprovvisto di assicurazione e per questo è stata fatta una contravvenzione da 866 euro. Non c’era nemmeno la carta di circolazione, per cui altra sanzione da 42 euro. Complessivamente sono state elevate quattro contravvenzioni, l’ultima per omessa precedenza da 167 euro. In tutto, quindi, sono state elevate sanzioni amministrative superiori a 6.000 euro. L’auto è stata sequestrata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it