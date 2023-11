Partono martedì i lavori di messa in sicurezza del ponte tra Fossombrone e Ghilardino

PESARO – Il Servizio Viabilità della Provincia rende noto che «a partire da martedì 14 novembre inizieranno gli interventi di messa in sicurezza del ponte tra Fossombrone e Ghilardino sulla strada provinciale 5 ‘Mondaviese’. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza per le maestranze impiegate, il ponte sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia (Fossombrone-Ghilardino e viceversa). Resteranno comunque accessibili le abitazioni e le attività presenti sulla strada interessata. La chiusura si protrarrà presumibilmente per circa 90 giorni».

Questi i percorsi obbligatori della viabilità:

– Gli autoveicoli provenienti da Fossombrone e diretti a Ghilardino, Isola di Fano, Pergola e Pian di Rose dovranno utilizzare la strada statale 73 bis con ingresso a Fossombrone est ed uscita a Sant’Ippolito;

– Gli autoveicoli provenienti da Ghilardino, Isola di Fano, Pergola e Pian di Rose dovranno utilizzare la strada statale 73 bis con ingresso a Sant’Ippolito ed uscita a Fossombrone est.

– Gli autoveicoli provenienti dalla superstrada E78 “Grosseto-Fano” diretti a Pergola dovranno uscire allo svincolo di Sant’Ippolito (e non a quelli di Fossombrone est ed ovest);

– Per la viabilità secondaria si rimanda alla segnaletica in loco utilizzando, in accordo con il Comune di Fossombrone, anche la strada denominata Via della Cava.

La Provincia di Pesaro e Urbino posizionerà idonea segnaletica della deviazione stradale nel tratto della strada provinciale 5 “Mondaviese” e, tramite Anas, lungo la strada statale 73 bis “di Bocca Trabaria” all’altezza delle uscite e degli ingressi interessati.

