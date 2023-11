Intensificati nel Fabrianese i controlli contro i furti nelle abitazioni

FABRIANO – Proseguono intanto i controlli contro i furti: nel fine settimana, nelle ore serali e notturne, sono state impiegate tre pattuglie, di cui una in borghese, per controlli in tutto il territorio.

Da segnalare un ventenne del Brasile, residente in Lombardia, che transitava in piena notte con un’auto di grossa cilindrata in via Dante a Fabriano. Al controllo è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore ad un grammo su litro.

Il giovane è stato denunciato per guida e stato di ebbrezza, la patente ritirata e l’auto affidata a persone di fiducia dai militari del Nucleo Radiomobile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it