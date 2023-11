“Gli Amici del Falco” di Casine di Ostra sabato sera in scena al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo

SAN LORENZO IN CAMPO – Lo scrittore e umorista Mark Twain ebbe a dire che “Il genere umano ha un’unica arma veramente efficace: ridere”.

E questo, la compagnia teatrale amatoriale “Gli Amici del Falco” di Casine di Ostra lo sa molto bene ed è per tale motivo che tornerà in scena sabato 18 novembre, alle ore 21.15 presso il Teatro “Tiberini” di San Lorenzo in Campo con il suo “The big, incredibile, fantastic SHOW”.

Uno spettacolo in due atti tutto da ridere, fatto di sketch esilaranti, ritmo incalzante e comicità a 360° che coinvolgerà il pubblico dall’inizio alla fine, in un turbinio crescente di ilarità, passando per le innumerevoli declinazioni del varietà.

Al timone della serata, gli stessi registi dello show, Fabio Beciani e Luca Birarelli.

Ai due singolari presentatori, l’onore di ospitare sul palco le esibizioni da oscar di un cast stellare, composto da: Beatrice Pianelli, Maria Assunta Tarsi, Antonio Pirani, Fabio Luzi, Gianni Conti, Isabella Pongetti, Gianfranco Pierandi, Giancarlo Torreggiani, Morena Mencarelli, Tina Torreggiani e Luca Banditelli.

Tutto quello che vedrete sarà anche merito degli instancabili scenografi, Marco Tranquilli, Luciano Recanatesi e Alberto Agarbati, nonché degli impeccabili tecnici audio/luci, Giuseppe Marini e Tommaso Birarelli.

Oltre al doveroso ringraziamento al Comune di San Lorenzo in Campo per la gentile collaborazione ed ospitalità, non possiamo non ringraziare anche il Circolo ACLI FALCO di Casine di Ostra che, con la sua generosa donazione, ha permesso alla nostra compagnia di riprendere la propria attività, dopo che la disastrosa alluvione del 15 settembre 2022 ha irreparabilmente danneggiato tutte le scenografie e le attrezzature di cui disponevamo.

Ed ora che finalmente tutto è pronto, “Gli Amici del Falco” sono in frenetica attesa, pronti a farvi trascorrere due ore di pura allegria.

E voi, cosa aspettate? Save the date: sabato 18 novembre, al Teatro di San Lorenzo in Campo.

Potrete prenotare il vostro biglietto presso l’edicola cartoleria Pezzi – V.le Reg. Margherita 8 di S. Lorenzo in Campo (PU) tel. 0721/776784.

Posto unico numerato €10. Ritiro e pagamento del biglietto presso il botteghino del Teatro la sera dello spettacolo.

Forza, mica vorrete perdervi un big, incredibile, fantastic SHOW?!

