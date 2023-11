Sabato a Marotta presentazione del libro “Storia di un pittore” di Valerie Del Cipolla e dei suoi allievi

MAROTTA – Sabato (18 novembre) alle ore 16.30 presso la Sala Convegni della Croce Rossa di Marotta (viale Europa 1) si terrà la presentazione del libro “Storia di un pittore” di ValerieComix, nome d’arte di Valerie Del Cipolla, insegnante di disegno dell’Associazione culturale ChiaroScuro di Marotta. Libro scritto e disegnato insieme agli allievi del suo corso di disegno.

Un’opera frutto della creatività dell’insegnante e dei suoi studenti che hanno partecipato con entusiasmo al progetto, sostenuto con orgoglio dall’Associazione ChiaroScuro. Infatti, alla presentazione ufficiale del libro, oltre all’autrice Valerie Del Cipolla e ai suoi allievi, saranno presenti anche Ketty Perrone e Fabiana Cicetti, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione, insieme all’illustratrice Arianna Iacucci e all’editrice “Catia Ventura”.

“Vedere i ragazzi impegnarsi e, al tempo stesso, divertirsi mi ha riempito il cuore di gioia. Durante i miei corsi gli studenti condividono una passione che permette loro anche di instaurare grandi amicizie. Questo per me è una delle più grandi soddisfazioni. Come lo è stato riuscire a dare alle stampe un volume che racchiudesse cos’è per me e cos’è per i miei alunni il pomeriggio trascorso insieme ogni settimana per imparare a disegnare. Sono molto orgogliosa di loro. Ringrazio l’associazione ChiaroScuro, che mi supporta sempre, i genitori dei miei allievi, l’illustratrice Arianna Iacucci, per il lavoro fatto insieme, e anche l’editrice Catia Ventura per la bella collaborazione. Ma soprattutto ringrazio i miei allievi, tutti quanti, grandi e piccoli, con cui è sempre un piacere lavorare”.

Un libro “corale”, che con la tecnica del fumetto racconta la storia di un pittore che vive proprio nel borgo di Mondolfo e che incontra un arcobaleno che cambierà per sempre la sua vita (e anche quella dei suoi concittadini, che capiscono tardi l’importanza dell’arte). Un volume da leggere e da regalare, che sarà anche a disposizione in vendita in occasione della presentazione del libro (e in seguito anche presso la libreria Mondadori di Senigallia), alla quale sono invitati non solo famigliari e amici dei piccoli e grandi autori, ma anche tutti i concittadini, per scoprire una delle tante bellissime attività dell’associazione ChiaroScuro e della maestra Valerie.

