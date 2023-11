Il Gruppo Amici per lo Sport di Falconara a sostegno di importanti associazioni del territorio / Video

Devoluti ottomila euro ad alcune realtà locali impegnate in meritorie attività nel campo dell’assistenza, della solidarietà e dello sport inclusivo e paralimpico

FALCONARA MARITTIMA – È stata una manifestazione davvero partecipata e caratterizzata da un sincero coinvolgimento emotivo del pubblico in sala, quella organizzata dal “Gruppo Amici per lo Sport” lo scorso sabato mattina presso i locali della Biblioteca Francescana Picena di Falconara. Un evento all’insegna della condivisione di valori e della volontà di fare rete tra le associazioni locali che si impegnano quotidianamente in opere di utilità sociale, durante il quale il G.A.S. ha riconosciuto ad alcune di queste realtà solidaristiche contributi economici, per un totale di 8.000 euro, raccolti grazie alla generosità dei propri sostenitori.

Nel suo intervento introduttivo il Presidente Tarcisio Pacetti ha voluto ringraziare tutti i presenti, i responsabili delle associazioni, i volontari del G.A.S., gli sponsor “SìconTe” rappresentato dall’Area Manager Ce.Di. Marche Monaldo Moretti, la Farmacia Galatello e Giuliana Bufarini dell’omonima ditta di servizi ambientali, nonché tutti gli ospiti istituzionali a partire dal Sindaco di Falconara Stefania Signorini, l’Assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni, l’Assessore alle Politiche sociali e alla Famiglia del Comune di Falconara Ilenia Orologio, il consigliere comunale Marco Baldassini, l’ex Assessore Clemente Rossi e il Vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico Roberto Novelli.

Dopo le parole toccanti e appassionate del Vicepresidente del “Gruppo Amici per lo Sport” Diego Cardinali, la parola è stata ceduta al primo cittadino Stefania Signorini, che ha speso sincero apprezzamento per questa iniziativa e per la capacità di creare sinergie concrete tra le varie associazioni del territorio. L’Assessore regionale Brandoni si è fatto portavoce dei saluti e delle congratulazioni per l’iniziativa espressi dal Presidente Francesco Acquaroli.

Il momento clou della mattinata è stata la ‘premiazione’ delle diverse realtà associative, varie delle quali si occupano di attività paralimpiche e di sostegno alle disabilità.

Sul palco si sono alternati i volontari, gli esponenti delle istituzioni locali e i sostenitori che, dopo un breve discorso dei rappresentanti delle stesse associazioni, hanno consegnato un simbolico ‘assegnone’ a: ARTIS ODV, GASPH, IL VOLO DELLA LIBELLULA, NOI COME PRIMA, PROTEZIONE CIVILE, TENDA DI ABRAMO, U.N.I.T.A.L.S.I., A.S.D. ATLETICA FALCONARA, CROCE GIALLA FALCONARA ODV, IL SORRISO DI DANIELA e DONA PER IL DONO FORZA DIMITRI.

Per quanto riguarda quest’ultima associazione è stato annunciato un prossimo evento pubblico per presentare li risultati della raccolta fondi destinata all’acquisto di un pulmino attrezzato che permetterà a Dimitri di spostarsi e viaggiare più agevolmente con la sua famiglia.

“Questa giornata è stata un susseguirsi di momenti emozionanti e a tratti commoventi e le tante manifestazioni di stima e vicinanza che abbiamo ricevuto sull’operato del G.A.S. sono un ulteriore conferma che la passione e la dedizione, con cui tutti i nostri iscritti si dedicano al prossimo, sono apprezzati e positivamente contagiosi ” – ha dichiarato il Presidente Tarcisio Pacetti – “Ancora una volta ci tengo a ringraziare tutti i veri protagonisti dell’evento, a partire proprio dai volontari di tutte le associazioni, dal Comune di Falconara Marittima alla Comunità Francescana, fino ai tanti sostenitori, il cui continuo supporto ci ha permesso di perpetuare ed espandere la nostra attività a favore della comunità”.

Per ulteriori informazioni sulle attività di G.A.S. e su come supportare le prossime iniziative, si invita a visitare il sito www.gruppoamiciperlosport.it o contattare l’associazione alla mail info@gruppoamiciperlosport.it

QUI SOTTO un video:

