Finisce a reti inviolate l’incontro tra il MondolfoMarotta ed il Fabriano Cerreto

MONDOLFO – Termina a reti inviolate il match del Longarini Lucchetti. Risultato giusto anche se ai punti avrebbe meritato qualcosa in più l’Atletico MondolfoMarotta al cospetto di un Fabriano ben messo in campo ma poco incisivo in attacco.

Partono subito forte i locali che sfiorano il gol prima conTiriboco che impegna Spitoni alla ribattuta , sulla palla vagante da due passi Rosetti calcio alto a fallisce il tap in.

Nel finale di tempo ancora MondolfoMarotta vicino alla segnatura con Marconi che ruba palla a centrocampo percussione fino al limite dell’area e conclusione che termina di poco alta.

Ripresa più contratta con le due formazioni preoccupate anche di non prendere gol. Al 10 st MondolfoMarotta pericoloso con una discesa di Bertarelli sulla sinistra , il fantasista si libera al tiro in area ma il suo piattone è facile preda di Spitoni. Finale concitato , il Fabriano prova la spinta per raggiungere il gol ma crea solo mischie ben controllate dalla retroguardia locale. Un punto che muove la classifica per entrambe le formazioni, un buon risultato per l’Atletico decimato da molte assenze.

Atletico MondolfoMarotta – Fabriano Cerreto: 0-0

Atletico MondolfoMarotta: Mattioli, Rosetti, Orciani, Morganti, Rosati, Tamburini, Tiriboco, Marconi, Rragami, Bertarelli (Creatore 25 st), Tonucci.(Pompei 12st) (A disposizione: Montesi, Donati, Paradisi, Pierelli, Pasquinelli, Creatore , Marinò, Pompei, Cordaro). All. Sartini.

Fabriano Cerreto: Spitoni, Stortini(Ciacci 17st), Carnevali, Grazioso(Carmenati 25st), Marino, Lispi, Barilaro, Cicci, Zuppardo, Corazzi, Gubinelli(Crescentini 27 st). (A dispozione: Bruni, Crescentini, Useini, Carmenati, Perini, Santinelli, Ciacci, Poeta, Pataracchia). All:Tiranti

Arbitro: Tarli sezione di Ascoli Piceno.

Note: giornata soleggiata terreno di gioco non in perfette condizioni . Ammoniti: Corazzi(FC), Cicci (FC).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it