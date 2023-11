Azienda servizi alla persona, in onda a Mondolfo un “mini psico-dramma politico”

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Curioso “mini psico-dramma politico” trasmesso in onda in occasione del Consiglio comunale del comune di Mondolfo.

L’ ordine del giorno prevedeva la discussione e relativa votazione degli atti inerenti alla costituzione del centro servizi alla persona, dell’Azienda Servizi alla Persona dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6.

Illustra la proposta di deliberazione il sindaco Barbieri (nella foto), chiedendo alla fine del suo intervento ai consiglieri di minoranza che si unissero anche loro al voto favorevole alla costituzione dell’ ASP.

E già qua c’è il primo segnale del “mini psico-dramma politico” trasmesso.

È stato proprio Barbieri non appena l’ 11 settembre scorso in occasione del consiglio comunale aperto, ai sindaci dell’ Ambito Sociale n. 6, del comune di Fano, ad illustrare tutte le sue perplessità e dubbi sulla costituzione dell’ Azienda Servizi alla Persona.

Chiedendone il rinvio al 2025 e proponendo la proroga fino al 31 dicembre del 2024 della attuale convenzione con i comuni dell’Ambito (Fano, Mondolfo, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Monte Porzio, Mondavio, Pergola, Fratte Rosa e Terre Roveresche) affinché tutti avessero tempo per approfondire le tematiche, per scegliere un progetto fatto bene, in modo che le scelte siano le più giuste e ponderate possibili, soprattutto per distinguere bene tra “entrate provvisorie” e “costi strutturali ” certi.

Chiedeva, in pratica, altri 450 giorni per decidere.

Cosa sia successo in soli circa 50 giorni tanto da farlo diventare deciso assertore della costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona non è dato sapere di preciso.

Nessuno dei consiglieri comunali presenti glielo ha chiesto. Per finire la delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti.

Con il sindaco che perorava tutti di approvarla e così facevano i consiglieri di minoranza.

Sarebbe stato il colmo che dopo tutti questi appelli accorati qualcuno avesse votato contro.

Come è successo, con più coerenza per le prese di posizione politica adottate in precedenza, nei consigli comunali di Fano (i consiglieri di minoranza hanno votato contro), San Lorenzo in Campo (in questo comune si è presentata una sola lista alle elezioni ed i consiglieri sono tutti della maggioranza però uno ha votato contro lo stesso), Pergola (tre consiglieri di minoranza assenti, quello presente votò contro) e San Costanzo (tutti e quattro i consiglieri di minoranza con voto contrario).

Per la verità, il sindaco Barbieri, nella riunione dell’ 11 settembre aveva anticipato che lui non aveva nulla in contrario alla costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona però gli occorreva più tempo per decidere, altri 450 giorni.

In meno di 50 giorni ha poi deciso. Il “mini psico-dramma politico” si conclude così.

