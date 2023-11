Transizione sostenibile delle imprese, Bcc Fano promuove il convegno “Esg: tra necessità e opportunità”

Appuntamento il 15 novembre al Teatro della Fortuna: esperti universitari, manager Iccrea e tecnici illustreranno i nuovi parametri green in vigore dal luglio 2024

FANO – La sostenibilità del sistema economico e imprenditoriale come condizione necessaria per mantenere competitività sui mercati. Un tema destinato ad essere sempre più centrale nella vita di ognuno e che è identificato con l’acronimo ESG, ovvero Environmental, Social e Governance. Lettere che indicano, nell’ordine, questioni strettamente ambientali; quelle sociali e del rispetto dei diritti umani e, infine, il governo sostenibile dei processi di management. Criteri individuati per delineare il panorama economico, sociale e imprenditoriale del prossimo futuro, e che vedono il territorio assoluto protagonista. È per questo che BCC Fano, nell’ambito del percorso “Banca&Sostenibilità”, ha promosso il convegno “ESG: tra necessità e opportunità” in programma il 15 novembre alle 16,30 al Teatro della Fortuna.

«Il tema è particolarmente attuale e pratico e riguarda la nuova visione di società sostenibile e attenta all’ambiente e alle esigenze della società – osserva il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni –. Entro luglio 2024 anche in Italia entrerà in vigore la Direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che introduce nuove regole in merito alla rendicontazione dei criteri di sostenibilità articolati nei fattori ESG. Un obbligo che riguarda le aziende di determinate dimensioni e quelle quotate in borsa, ma che in realtà si riverbera su tutta la filiera di approvvigionamento, spesso formata da PMI, spesso altamente specializzate, che tra l’altro sono assai numerose nel nostro territorio di competenza. È un passo importante, uno scatto culturale per l’intera società e come banca di comunità siamo al fianco di aziende, soci e clienti per gestire al meglio questa nuova fase».

Dopo i saluti istituzionali, il convegno vedrà alternarsi sul palco relatori d’eccezione come il Responsabile Area Territoriale Mercato Centro Est di Iccrea Banca Spa Fausto Poggioli; la prof.ssa Stella Gubelli, docente e amministratore delegato Altis Advisory Srl SB Spin off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che parlerà di come “Integrare la sostenibilità nel business: sfide e opportunità”. A seguire la relazione della dott.ssa Felicita De Marco, Responsabile Group Sustainability & ESG Strategy Iccrea Banca SpA che tratterà il tema “ESG: un nuovo approccio al fare impresa e il supporto del Gruppo BCC Iccrea”; e in conclusione l’intervento del Vice Direttore Generale BCC Fano Marco Rossi che concentrerà l’attenzione sulla “Piattaforma CRIF ESG: come misurare la sostenibilità di un’impresa”, canale cui BCC Fano, tramite il gruppo Iccrea, ha già aderito. Sul tema porteranno la loro esperienza e testimonianza aziendale anche Stefano Fioretti, Group Accounting Manager Profilglass SpA e Federico Ferrini, CEO & Managing Director Techfem SpA.

Nell’ultima parte del convegno è poi prevista una tavola rotonda con i protagonisti della giornata e ai quali il pubblico avrà la possibilità di rivolgere domande. «L’appuntamento è stato promosso con spirito di servizio alla comunità, per essere al fianco degli imprenditori, delle associazioni di categoria e degli stessi professionisti che, nel prossimo futuro, si troveranno a gestire un passaggio fondamentale identificando le aree che necessitano di cambiamenti per garantire un successo a lungo termine – sottolinea Manuela Santi, Responsabile Sostenibilità BCC Fano -. Le aziende che vorranno competere in uno scenario in forte evoluzione negli obblighi di compliance hanno necessità di strutturarsi attraverso strategie di marketing e sviluppo sostenibile per integrare i criteri della direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in modo autentico e trasparente nelle loro proposte di valore».

La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione sul sito www.fano.bcc.it/eventi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it