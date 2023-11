Firmata un’intesa quinquennale tra le Marche e lo stato amazzonico di Amapà

La delegazione brasiliana accolta in Regione dal presidente Acquaroli

ANCONA – È in visita in questi giorni nelle Marche una delegazione brasiliana dello Stato di Amapà, territorio dell’area amazzonica, per una serie di incontri e scambi con i rappresentanti del governo regionale, delle Università e altri attori del territorio: i centri tecnologici Cosmob e Meccano e aziende del settore manifatturiero e agroalimentare.

La delegazione, guidata dal Vice Governatore Sr. Antonio Teles Jùnior e composta da rappresentanti del Governo dello Stato di Amapà e di istituzioni brasiliane di supporto alle imprese, oggi è stata accolta in Regione dal presidente Francesco Acquaroli per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che sancisce una collaborazione in termini di know how, esperienze operative e umane, che possano creare opportunità e prospettive di sviluppo di grande importanza per entrambe le parti in materia di bioeconomia, tecnologia e innovazione”

“ Mi fa molto piacere – ha detto il presidente Francesco Acquaroli – siglare oggi questo accordo perché significa creare le premesse per un’apertura verso nuovi mercati, scambiare esperienze con il nostro tessuto produttivo e formativo e quindi sviluppare i rapporti culturali e commerciali anche attraverso il ruolo di soggetti di alta competenza come Cosmob, Camera di Commercio delle Marche, Università. Il nostro sistema produttivo – ha proseguito – è conosciuto nel mondo per la grande qualità che sa esprimere, nel mobile e design, nel manifatturiero, nella meccanica nel campo della moda con le grandi firme del panorama mondiale e poi anche l’eccellenza enogastronomica. Grazie a questo accordo si potranno concordare strategie precise nella formazione, nell’innovazione, nella ricerca con reciproco vantaggio dei due sistemi produttivi.”

Il Vice governatore Antonio Teles Jùnior ha ringraziato la Regione Marche e la struttura tecnica regionale che in questi giorni sta accompagnando la delegazione sui territori: “ Sono convinto – ha rimarcato – che questo accordo porterà ottimi risultati perché da quello che ho potuto osservare in questi giorni ci sono molte analogie con i nostri territori dal punto di vista del tessuto produttivo, piccole imprese diffuse molto attente anche alla sostenibilità e alla qualità del prodotto.”

Alla sottoscrizione era presente anche l’assessore alle Attività Produttive e Agricoltura, Andrea Maria Antonini che nei giorni scorsi è intervenuto ad Urbino, presso l’Ateneo guidato dal Rettore Giorgio Calcagnini, per un importante momento di condivisione e scambio. “La visita nelle Marche della Delegazione dello Stato di Amapà – ha evidenziato l’Assessore- si inserisce in un contesto di relazioni che la Regione Marche ha avviato negli anni passati con diversi Stati brasiliani principalmente legati al contesto amazzonico. Oggi vogliamo continuare a sviluppare queste relazioni, sostenendo potenziali partnership di carattere istituzionale ed imprenditoriale per sviluppare collaborazioni su temi di interesse comune come quelli della bioeconomia, della tecnologia e dell’innovazione.”

Lo Stato di Amapà, territorio amazzonico nel nord del Brasile, dedica una forte attenzione alla preservazione delle risorse naturali e della biodiversità del territorio, con una rilevante propensione allo sviluppo sostenibile dell’economia locale. Obiettivo della visita è quindi quello di avviare rapporti di collaborazione tra i nostri territori in ambiti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’economia locale.

In uno scenario di medio termine l’obiettivo è quello di poter valutare l’opportunità della partecipazione della Regione Marche nella prossima Cop30, evento mondiale delle Nazioni Unite, che si terrà proprio in Brasile nella città amazzonica di Belém nel 2025.

Al termine del cordialissimo incontro, uno scambio di doni: il presidente Acquaroli ha donato il Crest della Regione Marche spiegando l’emblema del Picchio dei Piceni e un libro sulle bellezze naturalistiche e architettoniche delle Marche. Il vicegovernatore brasiliano ha ricambiato con prodotti tipici locali e una spilla con la bandiera dello Stato di Amapà.

L’accordo

L “Intesa tra la Regione Marche e lo Stato di Amapá avrà una durata di cinque anni e ha come finalità (art.1) di consolidare i rapporti istituzionali e le collaborazioni strutturali sui temi della bioeconomia, della tecnologia e dell’innovazione, al fine di favorire scambi di esperienze e metodologie, attraverso nuove attività da definire congiuntamente. In particolare, le Parti avvieranno congiuntamente, secondo un metodo di lavoro condiviso, programmi e attività volte a favorire lo sviluppo delle imprese (soprattutto micro e piccole imprese), promuovendone una maggiore competitività nei mercati nazionali e internazionali attraverso lo studio e l’applicazione di nuove tecnologie e fattori strategici di innovazione.

Inoltre promuoveranno lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale attraverso lo scambio di modelli di metodologie di intervento sperimentati con successo nei rispettivi sistemi produttivi locali. Tra le altre attività, la selezione di territori e settori produttivi strategici in base alle prospettive di sviluppo, alla maturità economica delle imprese e ai processi di gestione locale, con un focus sui sistemi di rete integrati, secondo tre componenti principali: fornitura di servizi tecnologici; sensibilizzazione della ricerca applicata; strumenti a sostegno dello sviluppo delle Politiche Pubbliche. La collaborazione permetterà anche la condivisione delle migliori pratiche e di facilitare la reciproca conoscenza ed in particolare per lo scambio di esperienze imprenditoriali svolte nei rispettivi territori relative alle tematiche dell’Intesa, la realizzazione di ricerche, studi di fattibilità e analisi di mercato e per lo scambio di informazioni e formazione sulle strategie operative volte ad aumentare la competitività delle PMI.

