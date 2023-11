Le opportunità dei processi di infrastrutturazione strategica con la banda ultra larga

JESI – Si è tenuto ieri presso la Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni a Jesi, il convegno “Fibraweb a Jesi. Il futuro della connessione e dell’innovazione“. L’evento, organizzato da Fibraweb in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII) dell’Università Politecnica delle Marche ha riunito un pubblico interessato alle tematiche cruciali di cybersecurity, blockchain e connettività a banda ultra larga. Incontro molto partecipato e quasi doveroso, poiché Fibraweb operatore nazionale di telecomunicazione con headquarters a Perugia dopo aver cablato con la sua rete di proprietà l’Umbria ha avviato la sua attività nelle Marche partendo proprio dalla città di Jesi a gennaio del 2022. Un processo di infrastrutturazione strategica che sta coinvolgendo sempre più zone industriali dei comuni marchigiani seguendo la direttrice ovest – est per poi espandersi da Ancona nelle province di Pesaro – Urbino e Macerata.

Ad oggi con oltre 1.200 Km di fibra stesa l’azienda è presente sul territorio marchigiano su ben 19 comuni.

I temi affrontati durante l’evento hanno spaziato dalla trasformazione della connettività per le imprese e la Pubblica Amministrazione grazie alla fibra ottica dedicata, alla sicurezza informatica, passando per l’impatto della digitalizzazione sulle aziende e rischi e opportunità della banda ultra larga in relazione a cybersecurity e blockchain. Inoltre, è stato dedicato un focus a Starlink, il servizio Internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza gestito da SpaceX, la società di Elon Musk, di cui Fibraweb è rivenditore ufficiale grazie alla partnership con il gruppo internazionale GTD, e al suo potenziale impatto sull’accesso a Internet in tutto il mondo.

“Il tema della digitalizzazione è al centro delle politiche d’innovazione dei Comuni italiani – ha dichiarato il Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo – una questione di grande attualità emersa anche alla 40esima edizione dell’Assemblea annuale di Anci da poco conclusasi a Genova. Le infrastrutture digitali come la fibra ottica rendono gli enti pubblici più efficienti e i servizi digitali più accessibili a tutti i cittadini”.

“E’ necessario porre la massima attenzione alla sicurezza informatica nella Pubblica Amministrazione – ha sottolineato Luca Polita Presidente del Consiglio Comunale di Jesi nel suo intervento – poiché i reati in tal senso sono in continua e costante crescita. Quanto accaduto nella notte del 30 luglio 2021 alla Regione Lazio, in piena campagna vaccinale contro Covid-19, quando sono stati infettati i sistemi informatici del portale per prenotare il vaccino anti-coronavirus che è restato inaccessibile per ore ne è solo un esempio, ma che da la dimensione dei danni economici e sociali che un attacco hacker riesce a provocare”.

“I rischi ci sono – ha sottolineato Marco Baldi Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII) dell’Università Politecnica delle Marche – ma sono abbondamene compensati dalle enormi opportunità che la banda ultra larga può offrire. Gli attacchi hacker sono massivi e generalizzati ed è sbagliato pensare che siano casi che riguardano solo grandi aziende o personaggi noti, non è così tutti noi siamo a rischio in egual misura. D’altronde i dispositivi di connessione al web di uso comune sono oggi tantissimi, molti più di quelli che pensiamo e ci espongono ad un costante rischio. La soluzione non può essere quella di tornare ad un’era pre digital, questo è impossibile. La via è quella della ricerca e lo studio di soluzioni come ad esempio quella della blockchain che rappresenta un approccio innovativo alla cybersecurity. La blockchain, infatti, offre grandi opportunità per mantenere un alto livello di security dei dati grazie a meccanismi affidabili di crittografia degli stessi, integrità dei dati, resilienza della rete e scalabilità”.

“Non se, ma è quando subiremo un attacco informatico – ha sottolineato Simone Valenti, Cybersecurity analyst e Co-founder Ancharia Spin-off dell’Università Politecnica delle Marche – è questa la domanda cui tutti noi dovremmo oggi porgerci. E’ con questa filosofia che abbiamo fondato nel 2021 Ancharia una startup nel campo della cybersecurity con un team di esperti nel settore della sicurezza informatica che da poco ha sviluppato FAST: un software avanzato di Cyber Threat Intelligence (CTI) progettato per valutare il rischio cibernetico di un’azienda. Uno strumento unico che consente di misurare in pochi minuti l’esposizione di un’organizzazione a potenziali minacce provenienti da criminali informatici, fornendo una visione approfondita della situazione e consentendo un’azione preventiva per migliorare la sicurezza informatica”.

“Questo evento – ha concluso Flavio Ubaldi Direttore commerciale Fibraweb – è stato un importante momento di riflessione e condivisione sulle sfide e le opportunità che le nuove tecnologie e l’innovazione portano al mondo delle imprese e della Pubblica Amministrazione. La fibra ottica dedicata a Jesi e le tematiche di cybersecurity, blockchain, e banda ultra larga sono diventate fondamentali per l’evoluzione del nostro tessuto economico. Siamo grati per il grande interesse e l’entusiasmo dimostrati da parte dei partecipanti, e ci impegniamo a continuare a supportare la crescita e la trasformazione digitale dei Comuni delle Marche, che rappresentano un tassello di importanza fondamentale per Fibraweb”.

Nella foto: da destra Marco Baldi Professore associato dell’Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII), Luca Polita Presidente del Consiglio comunale di Jesi, Gabriele Costantini, giornalista direttore di Adriaeco Adriatic Economy, Flavio Ubaldi direttore commerciale di Fibraweb, Brando Gervasi Responsabile commerciale per le Marche Fibraweb e Simone Valenti Cyber security analyst e Co-founder Ancharia Spin-off dell’Università Politecnica delle Marche

