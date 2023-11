Finisce con l’auto in una scarpata, soccorso e portato in ospedale con l’eliambulanza

PESARO – I Vigili del fuoco della Centrale di Pesaro sono intervenuti in località Trebbiantico per un’auto finita in una scarpata di circa cinque metri.

All’interno un solo occupante che i pompieri hanno dovuto liberare e riportare sul piano stradale dove è stato preso in consegna dai sanitari e successivamente caricato in eliambulanza per il trasporto in ospedale.

Una volta soccorso il conducente gli operatori dei Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it