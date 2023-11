Assadakah contro ogni violenza, un premio alla pesarese Francesca Guidi

ROMA – Un incontro fortemente voluto dalla Associazione Assadakah avrà luogo a Roma il prossimo 24 novembre, a partire dalle ore 18.00, presso il Focolare Meeting Point di Via del Carmine nr. 3.

L’Italia nel mondo Arabo e il mondo Arabo in Italia: è questo l’obiettivo che si propone da tanti anni il giornalista corrispondente della Stampa Estera in Italia Talal Khrais (National News Agency Lebanon NNA, Reporter), responsabile dell’Úfficio delle Relazioni Internazionali di Assadakah, con la totale stima di Roberto Roggero, che di Assadakah ne è Editore, amministratore e Direttore Responsabile. In un clima di cooperazione interculturale ed interreligiosa, per ribadire un autentico “no” a tutte le violenze di genere, illustri ospiti si riuniranno per l’occasione, auspicando di far riflettere sul clima di intolleranza che sta prendendo sempre più preoccupante spazio in tutto il mondo (in alcune aree geografiche più di altre). L’appuntamento, la cui organizzazione ha la collaborazione sia del Movimento dei Focolari che della Welcome AssociationItaly,perseguirà l’intento effetto di sensibilizzazione contro ogni atto di forza e ferocia, per favorire atti concreti di dialogo, rispetto, pace.

Relatori per l’occasione : Inas Mekkawy, capo missione diplomatica Lega Araba Roma; Asmahan al Toqi, decano Consiglio Ambasciatori arabi Roma; Zeinab Ismail, presidente Consiglio Amministrazione Moschea al Huda Roma.

Durante l’incontro – a cui potranno aggiungersi prestigiosi ospiti dell’ultima ora attualmente non previsti – verrà consegnato il Premio Assadakah all’artista Francesca Guidi per il suo forte impegno sociale ed interculturale. La nota performer ed operatrice culturale, sempre al fianco dei piu’ deboli, giungerà nell’Urbe direttamente dalle Marche, Pesaro dove abita.

Francesca Guidi: per me è un grandissimo Onore ricevere questo prestigioso premio in difesa dei Diritti Umani e della non violenza, in questi anni ho realizzato opere che andassero a sensibilizzare l’opinione pubblica es. Save Yezidi nel 2015 ispirata alla storia vera di Nadia Murad insignita poi del Premio Nobel per la Pace nel 2018, un cuore per l’Armenia, il progetto performance un Cuore per l’Ucraina ecc….

Con il progetto ideato e portato a livello Nazionale Identità Violate nel 2014 a tutela dei Diritti Umani e la violenza di genere coinvolgendo anche l’ambasciata dell’Iraq presso la Santa Sede a Roma ,ho dato voce attraverso l’arte con tanti amici artisti coinvolti nella causa.

Ulteriori info:

Associazione Assadakah: www.assadakah.net

Movimento dei Focolari: postulazionechiaralubich@focolare.org

Welcome Association Italy: www.waitaly.net

Associazione Occhio dell’Arte APS: www.occhiodellarte.org

