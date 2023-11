Nuove accuse di Pronti per Chiaravalle all’Amministrazione comunale

CHIARAVALLE – “Si è tenuto un Consiglio comunale nel quale la lista di centro destra Pronti per Chiaravalle – si legge in una nota diffusa dal Circolo territoriale di Chiaravalle di Fratelli d’Italia -, fra le varie interrogazioni ha proposto un’interpellanza molto importante e un’interrogazione delicata per la salute dei cittadini.

“Nell’interpellanza si chiedeva a questa amministrazione, dato il momento delicato in tema di terrorismo, l’effettivo controllo sulle attività, il numero dei praticanti e le modalità di assegnazione dei luoghi di culto compreso il luogo della Moschea nel nostro paese.

“Inoltre, il motivo e la destinazione amministrativa di un appartamento come “luogo d’incontro” in Via Giordano Bruno, a personaggi segnalati per comportamenti poco chiari dalla cittadinanza.

“Infine, l’interrogazione verteva sulla richiesta di informazioni della prossima realizzazione del più grosso impianto di pannelli fotovoltaici della bassa vallesina (22 ettari), zona Sant’Andrea, con l’evidente distruzione del territorio agricolo ed impatto catastrofico ecoambientale.

“Le risposte, angoscianti. Sul tema dei luoghi di culto siamo stati criticati nella forma della presentazione dell’interpellanza perché “di pancia, data la guerra in medioriente”, per i lavori dell’impianto pannelli solari, hanno ribadito che a questa amministrazione non è pervenuta nessuna notizia del progetto, dimenticando che l’ufficio SUAP è predisposto per tale informazione.

“In tale zona era prevista la famosa e tanto sventagliata in propaganda elettorale “cittadella dello sport”. Una giunta urlatrice del progetto di riqualificazione e ripristino di 30 mila mq per il benessere dei cittadini chiaravallesi. Ed invece come in un film di Harry Potter, il futuro palazzetto polivalente di 5000 mq, piste ciclabili, spazi verdi, ecc. trasformati in vetro, cemento ed acciaio alla faccia del benessere sportivo dei paesani.

“Insomma, il classico gioco delle tre carte per raggirare i cittadini giocando sulla loro incolumità e salute. Noi di Fratelli d’Italia – conclude la nota -, faremo una guerra serrata a questa maggioranza, svelando la loro finta trasparenza e le promesse mancate in campagna elettorale, proprio sulla percezione di sicurezza dei cittadini e la loro migliore vivibilità quotidiana”.

