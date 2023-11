Fano celebra il 160° anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia locale

FANO – “Il 5 novembre ricorre il 160° anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Fano e questa è l’occasione per riflettere sul ruolo svolto e sui risultati ottenuti”. Lo afferma l’assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini. La cerimonia ha visto due momenti, prima la celebrazione religiosa con la Santa Messa officiata da Mons. Andreozzi e poi la cerimonia civile alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna. A caratterizzare la celebrazione l’esibizione del Coro “Tra le Note” e il Consiglio delle Bambine e dei Bambini della città di Fano.

“Siamo giunti al 160° anniversario di fondazione di questo Comando – osserva l’assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini – per me è un onore celebrare con questa cerimonia. Nel 2019, quando ho ricevuto dal sindaco la delega alla Polizia Locale, il Comando era ai minimi storici per numero di personale impiegato e dotazioni strumentali. Siamo partiti con una serrata pianificazione di azioni che ci portano oggi ad avere un Corpo di Polizia completamente rinnovato e potenziato: quattro anni fa il Corpo contava 47 agenti a tempo pieno e 10 stagionali, impiegati solo per qualche settimana d’estate. Oggi contiamo 62 agenti dei quali, una Comandante, 7 ufficiali e 9 unità di personale amministrativo che coadiuva giornalmente gli agenti in divisa. Nel 2009 vi erano 4 telecamere, oggi gestiamo 130 telecamere per un valore di circa 1 milione di euro. Un’altra decina di telecamere di videosorveglianza cittadina saranno istallate nelle prossime settimane proprio per dare una risposta in termini di sicurezza a quartieri come San Lazzaro, Sant’Orso, Poderino, Piazza Amiani per un ulteriore investimento di circa 100 mila euro che abbiamo finanziato il mese scorso. Gli agenti sono sentinelle per registrare malesseri o necessità affinchè si possa ritrovare un patto di cittadinanza per il decoro e la civile convivenza tra esigenze diverse”.

Cucchiaini poi sposta l’attenzione sul “numero rilevantissimo degli incidenti stradali nel territorio comunale: più di 270 nei primi 10 mesi dell’anno così come ogni giorno oltre 50 mila auto attraversano Fano, con il traffico che arriva anche a raddoppiare in concomitanza del periodo estivo. Per questo, plaudo alla comunicazione della Presidente del Consiglio di finanziare la complanare di collegamento a Fano sud e chiedo un impegno al Governo, vista la disponibilità di investimento e l’interessamento a questo territorio di impegnarsi a realizzare e finanziare anche la complanare a Fano nord, per un collegamento degno della terza città delle marche e in sicurezza sia nell’asse nord che in quello a sud, investimenti che si sa non possono realizzare gli enti locali”.

“Questa ricorrenza – dichiara la Comandante Anna Rita Montagna – è l’occasione per far conoscere le molteplici attività svolte dal Corpo delle polizia Locale. Ci viene richiesto di essere sempre pronti a rispondere ad ogni evenienza, di gestire situazioni di emergenza, risolvere conflitti, con grande calma e compostezza. L’impegno come Comandante va nella direzione di rendere l’agente di Polizia locale un riferimento di prossimità, una cerniera tra la città e il senso di sicurezza che ogni cittadino deve avere. Sono orgogliosa dei risultati raggiunti dal comando, grazie all’impegno e alla dedizione delle donne e degli uomini che lavorano con senso di responsabilità, spirito di sacrificio con la capacità di fare squadra. Da parte nostra c’è il massimo impegno affinché possiamo rispondere efficacemente alle aspettative sempre più alte ed esigenti. La legalità è un pilastro fondamentale della nostra società, pertanto è nostro compito preservarla e rafforzarla. Ogni giorno abbiamo davanti a noi sfide complesse con la determinazione di far rispettare le normative vigenti, così da garantire il buon vivere civile”.

Nel corso di quest’anno sono stati rilevati 270 incidenti di cui 165 con feriti. Nell’ambito del rilievo dei sinistri stradali, sono stati effettuati 237 accertamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti. Di questi, 14 accertamenti hanno dato esito positivo. E’ stato un anno di impegno massiccio sul piano della sicurezza stradale. Sono stati controllati 3920 veicoli con 189 sequestri di veicoli. Nell’ambito dei controlli stradali sono stati effettuati 25 controlli con etilometro, di cui 2 sono risultati positivi. Sono inoltre stati accertati 2 guide sotto effetto di sostanze stupefacenti. In totale sono state controllate 4551 persone nell’intero territorio comunale.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela dell’ambiente e al benessere degli animali i cui controlli da parte del personale del Comando di Polizia Locale hanno consentito di accertare 124 casi di errato conferimento dei rifiuti, 92 casi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Si ricorda la costante e continua collaborazione con il Commissariato di PS e con l’Arma dei CC e Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco che sono spesso al fianco della Polizia Locale nel rilievo dei sinistri o negli eventi sempre più frequenti dovuti al maltempo. Un particolare riferimento all’”Operazione Alto Impatto” coordinata dalla Questura di Pesaro che ha permesso ultimamente di completare operazioni importanti e complesse.

