A Pesaro un’importante vittoria per l’Atletico MondolfoMarotta

PESARO – Blitz Atletico alla vecchia Polveriera. Perentorio 0-3 ai danni della matricola Vismara, prima vittoria esterna per i blugrana dell’Atletico MondolfoMarotta in questo campionato.

Infermeria piena per Mister Sartini che deve rinunciare in extremis anche a Simone Gregorini per noie muscolari. Al suo posto a presidiare la corsia di sinistra viene chiamato Orciani mentre in attacco parte titolare l’inedita coppia Tonucci Rragami. Vismara privo di Palazzi per squalifica ritrova Liera al centro della difesa con il rientro dell’ex Montecchio Benninati sulla fascia destra. Davanti Rossi a supporto dell’unica punta Renzi.

Atletico subito spigliato e al minuto 6 arriva la prima rete di pregevole fattura: assist di Tonucci che appoggia la palla a Matteo Rragami sul sinistro , tiro a giro dal limite imprendibile per Melchiorri. Il radoppio arriva da una percussione di capitan Pacenti che sulla sinistra prova il tiro- cross , palla che con l’aiuto del forte vento trasversale finisce in gol.

Al 39° terza rete che sugella l’ottima prestazione del baby-bomber mondolfese doc Rragami che lotta su una palla vagante e vince il duello fisico con il difensore, ruba palla e s’invola verso la porta, conclusione cinica che non lascia scampo all’estremo locale.

Ripresa in controllo per gli uomini di Sartini che difendono il vantaggio, Vismara che non riesce a trovare l’episodio per riaprire il match. Unica accasione per accorciare le distanze sui piedi di Renzi che dopo una mischia da due passi non trova la porta calciando clamorosamente fuori. Tre punti che sono ossigeno per i blugrana che raggiungono in classifica proprio i pesaresi. In calendario sabato prossimo al Longarini Lucchetti arriva il blasonato Fabriano.

Vismara 2008: Melchiorri, Capomaggi, Beninati, Pistola,Iacomucci, Liera, Ballotti, Letizi, Renzi, Rossi, Ragni (A disposizione: Capomaggi, Bertuccioli, Paduano,Nicolini, Harrach, Gaudenzi, Paris, Pagnini, Lucciarini. ALL: Ferri).

Atletico MM : Mattioli, Rosetti, Orciani , Morganti, Rosati, Tamburini, Tiriboco, Marconi, Rragami, Pacenti, Tonucci (A disposizione: Montesi, Donati, Paradisi, Pierelli, Pasquinelli, Creatore, Marinó, Pompei, Bettarelli. ALL: Sartini).

Arbitro: Paoletti Lorenzo sez Fermo.

Reti:6pt Rragami(MM),30pt Pacenti(MM),39 pt Rragami(MM).

