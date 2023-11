Presentato ad Ancona il Mercato europeo del commercio ambulante

La kermesse si terrà tra corso Garibaldi e piazza Cavour. Un’iniziativa Fiva-Confcommercio Marche Centrali

ANCONA – E’ stato presentato questa mattina in Comune ad Ancona il Mercato Europeo del Commercio Ambulante organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali e la FIVA Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale. La grande kermesse, che si presenta anche quest’anno sotto lo slogan Tanti Volti per un Unico Mercato!, si svolgerà nelle giornate del 3, 4 e 5 novembre prossimi e si snoderà, come nella scorsa edizione, tra corso Garibaldi e piazza Cavour.

La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione è una vera e propria mostra-mercato con banchi di vendita, un centinaio circa, provenienti da tutta Europa, dall’Italia e con diverse eccellenze mondiali. Molto soddisfatto della conferma del MEA Ancona, il Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Prof. Massimiliano Polacco che ha sottolineato “l’importanza di questa manifestazione, che nel corso degli anni ha conquistato un grande riscontro dal pubblico e un importante successo che ci spinge certamente a migliorare edizione dopo edizione, per rendere l’evento sempre più fruibile e contestualizzato all’interno dell’area commerciale della città.

L’obiettivo della manifestazione resta infatti quello di integrare il contesto economico locale con il MEA, che richiamerà ogni giorno migliaia di persone”. “Inoltre – prosegue Polacco –, il Mercato Europeo Ambulante ha un ruolo determinante in vista del Natale perché lancia le importantissime attività commerciali del periodo festivo ormai prossimo”.

Dalla soddisfazione del Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali all’entusiasmo dell’Assessore alle Attività Economiche del Comune di Ancona Angelo Eliantonio che è partito dall’attesa creatasi attorno all’evento: “Prevediamo tantissime presenze – le sue parole –, in considerazione della rinnovata attenzione che c’è nei confronti di Ancona anche grazie alla nuova stagione di eventi lanciati dall’amministrazione comunale. Ogni fine settimana, anche dopo i grandi eventi come la Notte Bianca o la Festa del Mare, la città si è riempita: questo significa che c’è una percezione nuova nei confronti del capoluogo marchigiano. Sono convinto che la manifestazione, già fortemente attrattiva, beneficerà ulteriormente di questa percezione rinnovata verso Ancona. L’invito che facciamo a tutti gli anconetani, e a coloro che verranno da fuori città, è quello di utilizzare i mezzi pubblici, il parcheggio scambiatore degli Archi, e di raggiungere il centro con il trasporto locale. Gli esperimenti fatti nelle precedenti manifestazioni hanno dato risultati positivi per cui l’auspicio è che si prosegua in questa direzione”.

