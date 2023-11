La rete in fibra ottica sta trasformando la connettività per le imprese e la Pubblica amministrazione

Lunedì 6 novembre in programma un workshop a Jesi – alle ore 17 – presso il Palazzo dei Convegni

JESI – Si terrà lunedì 6 novembre a Jesi alle ore 17.00 presso il Palazzo dei Convegni, Sala Maggiore, il convegno “Fibraweb a Jesi. Il futuro della connessione e dell’innovazione”. Lo scambio di dati è sempre più essenziale per il lavoro, la cybersecurity, i servizi in cloud, e i rapporti imprese-PA, con conseguenti ricadute in termini ambientali, sociali ed economiche.

Il workshop organizzato da Fibraweb in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII) dell’Università Politecnica delle Marche si pone l’obiettivo di mettere in luce come la funzione della rete in fibra ottica dedicata sta trasformando la connettività per le imprese e la Pubblica Amministrazione inoltre, sempre nella stessa giornata, vi saranno due focus dedicati: il primo su cybersecurity e blockchain, il secondo su Starlink il servizio Internet satellitare gestito da SpaceX, la società di Elon Musk che fornisce connessioni nelle località più remote del mondo.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo interverrà Flavio Ubaldi direttore commerciale di Fibraweb, Luca Polita Presidente del Consiglio Comunale di Jesi, Brando Gervasi, Responsabile commerciale per le Marche Fibraweb, Marco Baldi, Professore associato dell’Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII), Simone Valenti Cyber security analyst e Co-founder Ancharia Spin-off Università Politecnica delle Marche, modera e coordina l’incontro Gabriele Costantini, giornalista direttore di Adriaeco Adriatic Economy Observer. L’evento è gratuito e a ingresso libero per imprese, cittadini e mezzi di informazione.

IL PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

– Lorenzo Fiordelmondo, Sindaco di Jesi

INTERVENTI PROGRAMMATI

– Flavio Ubaldi, Direttore commerciale Fibraweb:

“Un anno di fibra ottica a Jesi. Come la rete in fibra ottica dedicata sta trasformando la connettività per le imprese e la Pubblica Amministrazione”

– Luca Polita, Presidente del Consiglio Comunale di Jesi:

“La sicurezza informatica nella Pubblica Amministrazione”

– Brando Gervasi, Responsabile commerciale per le Marche Fibraweb:

“Digitalizzazione per le imprese. La rete nelle Marche e l’impatto della digitalizzazione sulle aziende”

– Marco Baldi, Professore associato Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII):

“Rischi ed opportunità della banda ultra larga: cybersecurity e blockchain”

– Simone Valenti, Cyber security analyst e Co-founder Ancharia Spin-off Università Politecnica delle Marche:

“Strumenti per il controllo del rischio cyber delle aziende”

FOCUS

– Starlink e Fibraweb: grazie a SpaceX di Elon Musk ed ai suoi satelliti collocati nell’orbita terrestre, si garantirà l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza

CASE HISTORIES

– La parola alle imprese

COORDINA E MODERA

– Gabriele Costantini, Giornalista direttore di Adriaeco Adriatic Economy Observer

