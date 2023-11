A Morro d’Alba arrivano le giornate dell’enoturismo

Due weekend per amministratori, operatori del settore, appassionati del buon vino e delle tradizioni legate al territorio

di ALESSANDRA BOLDREGHINI*

MORRO D’ALBA – Per il comune di Morro d’Alba l’autunno si apre con ben due weekend dedicati all’enoturismo.

Novembre è sicuramente uno dei mesi più attesi dagli amanti del vino perché trascorsa da poco la vendemmia, non rimane che assaporarne i suoi frutti. Ma è anche il momento giusto per riflettere sulle opportunità dell’enoturismo come volano di sviluppo per il territorio marchigiano.

Si svolgerà infatti a Morro d’Alba, sabato 4 novembre alle ore 9.00, presso la Sala Consiliare, l’Assemblea regionale delle Città del Vino Marchigiane, con la presenza del Presidente Nazionale di Città del Vino, Angelo Radica.

Il Presidente rappresenta la rete delle Città del vino, Associazione molto attiva negli ultimi anni nel promuovere l’enoturismo, come attività principale per rilanciare l’economia dei territori vocati alla produzione vitivinicola.

La stessa mattina di sabato 4 novembre, alle ore 11.00, presso l’Auditorium Santa Teleucania di Morro d’Alba, il Presidente Radica vedrà amministrazioni, associazioni di categoria e aziende in un incontro aperto al pubblico, per approfondire il tema della Vendemmia Turistica e delle diverse opportunità legate all’enoturismo.

Sarà presente anche il Consigliere regionale Mirco Bilò, relatore della Commissione che si è occupata di varare la normativa regionale in materia di enoturismo.

Dalla metà di ottobre ai primi di novembre la campagna delle Terre del vino Lacrima prende le sembianze di una tavolozza di colori. È il Foliage: l’abito autunnale dei vigneti, di Lacrima e di Verdicchio, accompagnati dalla suggestione di paesaggi spettacolari.

Domenica 5 novembre, gli amanti del buon vino potranno dunque immergersi nelle Terre del Lacrima in Foliage, con Passeggiando Degustando, l’appuntamento autunnale che coniuga la scoperta del territorio con il vino. Si partirà dal borgo storico alle 15.00 per arrivare, dopo aver attraversato sentieri e vigneti, a far merenda presso l’Azienda Agricola “La Zappa sui Piedi” con prodotti a km 0 e i vini della cantina Candelaresi Marco.

Prenotazione obbligatoria per la merenda (costo 7€) entro le ore 14,00 di sabato 4 novembre.

Sarà a disposizione un bus navetta, per chi vuole, per il rientro in paese. Per informazioni: Assessorato allo sport 3473094182. Per prenotare la merenda: “Azienda La Zappa sui Piedi” 3395089244.

Sabato 11 e domenica 12, un altro weekend per appassionati del buon vino e delle tradizioni legate al territorio. Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Enoturismo 2023 promossa da RECEVIN in collaborazione con le Associazioni nazionali delle Città del Vino europee, il comune di Morro d’Alba, organizza una visita guidata con degustazione itinerante.

Una wine experience originale e da non perdere, una passeggiata alla scoperta del patrimonio storico, culturale e artistico del borgo di Morro d’Alba, e contemporaneamente la conoscenza del vino prodotto nel suo territorio. I partecipanti saranno dotati di calici e sacchetto da appoggiare al collo e condotti per una visita guidata in giro per il borgo, alla scoperta dei suoi tesori nascosti, fra la narrazione di aneddoti, leggende e il ricordo di personaggi del luogo realmente esistiti. In quattro suggestive postazioni verranno invitati ad assaggiare il vino impiegando il calice in dotazione. La visita guidata con degustazione itinerante è prevista per i giorni di sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 10.30 alle 12.00.

I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria (costo 5€ comprensivo di visita e degustazione).

Per il divertimento delle famiglie è prevista, negli stessi giorni, la Caccia al tesoro al Museo, il laboratorio dedicato ai bambini, da fare con tutta la famiglia, riscoprendo insieme le tradizioni legate al territorio. A tutti i bambini partecipanti verrà dato un piccolo regalo. Apertura del Museo sabato e domenica: ore 10-12/16-19. Costo 3 euro a persona. Biglietto famiglia (2 adulti e almeno 1 bambino) 6 euro complessive.

Per informazioni e prenotazioni 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo)

“A San Martino ogni mosto diventa vino” come recita un famoso proverbio ed in ottemperanza a queste radicate tradizioni contadine, Morro d’Alba, il suggestivo borgo fra i più belli d’Italia e città del vino, promuove attraverso la cultura e il paesaggio la riscoperta delle tradizioni e il suo prodotto più prezioso.

*Assessore Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Morro d’Alba

