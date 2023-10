Silvi (FdI): “A Fabriano serve una migliore manutenzione, non la chiusura dei parchi”

FABRIANO – “Il sindaco di Fabriano ha chiuso, per oggi, i parchi cittadini a seguito dell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile che parla di vento forte. Chiudere i parchi e basta, non serve a nulla. C’è bisogno di manutenzione, di interventi costanti. Se il vento soffia ancora più forte che facciamo? Chiudiamo anche le strade o i cimiteri?”.

A parlare è il consigliere di Fratelli d’Italia Fabriano, Danilo Silvi che chiede nuovamente l’avvio della manutenzione ordinaria in tutta la città, la pulizia delle caditoie dove di competenza, dei chiusini nella maggior parte dei casi ostruiti dalle foglie.

“Non possono essere solo i privati a pulire costantemente. Molti, infatti, mi scrivono per segnalare che in prossimità della propria casa puliscono perché non ci pensa nessuno. Mi chiedo – continua Silvi – se questa Amministrazione riuscirà a rimettere gli operatori ecologici in città e nelle frazioni per tenere tutto in ordine, come era un tempo”.

Il consigliere auspica, infine, che siano stati effettuati i controlli nei cimiteri di Fabriano e dei paesi e che risulti tutto in ordine, e ben pulito in vista della ricorrenza del 2 novembre.

