A Jesi la Polizia locale ha controllato in un mese oltre 7.000 veicoli, elevate anche due maxi sanzioni

JESI – Nel mese di ottobre sono stati oltre 7.300 i veicoli controllati dagli agenti della Polizia locale di Jesi e oltre 635 le persone identificate. Relativamente a questi ultimi giorni del mese, meritano di essere segnalati tre interventi.

Un quarantenne domenicano residente a Jesi è stato fermato in Largo Grammercato alla guida di una Fiat Punto, con patente ritirata e veicolo sprovvisto di assicurazione. Dagli accertamenti successivi, è emerso che all’uomo già in precedenza era stata contestata una guida con patente ritirata in occasione di un incidente con lesioni a persone nel quale si era dato alla fuga. La reiterazione della violazione con documento di guida ritirato e la mancata assicurazione hanno comportato sanzioni per quasi 10 mila euro ed il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

Ammonta invece a oltre 5 mila euro la sanzione comminata ad una donna del Bangladesh di 36 anni, regolarmente residente a Jesi, sorpresa in Via Erbarella alla guida di una Fiat Panda senza aver mai conseguito la patente: la stessa, infatti, era stata bocciata per ben 3 volte alla prova pratica ed il foglio rosa le era stato ritirato dall’esaminatore. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.

Infine l’assenza di assicurazione e della revisione obbligatoria di una Bmw è stata contestata in Via IV Novembre ad uno jesino di 53 anni: per lui sanzioni per un migliaio di euro, con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

