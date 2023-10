“Nati per leggere”, a Jesi un corso di formazione per volontari

JESI – È in partenza a Jesi un corso di formazione per diventare volontari e volontarie del programma nazionale “Nati per Leggere”. Un gruppo di volontarie è attivo già da molti anni in città, ma l’assessorato alla cultura, in accordo con l’assessorato per l’istruzione e formazione – ed in piena consonanza con gli obiettivi del “Patto locale per la lettura” – hanno ritenuto fosse il momento di riproporre un’occasione di formazione, per consolidare i legami del gruppo e coinvolgere nuovi volontari e nuove volontarie che mettano a disposizione il proprio tempo e la propria voce per sostenere bibliotecari, educatori ed operatori sanitari nella campagna di sensibilizzazione indirizzata alle famiglie sull’importanza della lettura condivisa, anche all’interno delle iniziative organizzate dalla biblioteca comunale.

“Nati per Leggere” è un programma attivo dal 1999, promosso da Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino. Il cuore del programma è la promozione della lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino e come grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale.

Il corso, organizzato dal Comune di Jesi, ha lo scopo di far conoscere il programma “Nati per Leggere”, i benefici della lettura in età precoce e nello sviluppo del bambino, il ruolo dei volontari e la collaborazione con gli operatori, la produzione editoriale selezionata per la fascia 0-6 anni, le modalità di lettura e la comunicazione efficace per la promozione della lettura in famiglia. Il corso è riservato a persone residenti o domiciliate a Jesi o nei Comuni limitrofi ed è rivolto ad un massimo di 25 persone, che verranno selezionate sulla base delle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione. La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria

Il corso si svolgerà in presenza presso la Biblioteca Planettiana Sezione Ragazzi, in Via San Giuseppe 36, nelle giornate di venerdì 1° e sabato 2 dicembre 2023, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo presente nel sito internet della Biblioteca comunale. Le iscrizioni scadono il 16 novembre 2023.

