Ambito sociale, i consiglieri di Mondolfo Mancini e Cecarini condividono la proposta del Comitato dei Sindaci

MONDOLFO – In riferimento all’approvazione della nuova forma scelta per l’Ambito sociale di Fano, i consiglieri del Partito Democratico, Samuele Mancini e Luisa Cecarini (nella foto, a destra), esprimono il loro favore per quella individuata dal Comitato dei Sindaci, che propone la costituzione di un’Azienda di Servizi alla Persona (ASP).

“Nonostante le nostre ripetute richieste di convocazione dell’apposita III commissione siano state ignorate da chi ci amministra – affermano i due consiglieri comunali -, siamo riusciti a seguire il percorso condiviso dal Comune di Fano, in qualità di capofila. Sulla base delle informazioni e dei dati in nostro possesso, crediamo fermamente che questa soluzione rappresenti un’opportunità straordinaria per migliorare i servizi su tutto il territorio coperto dall’Ambito sociale, in particolare per la nostra Comunità.

“Abbiamo preso nota delle perplessità espresse dal sindaco Barbieri, soprattutto negli ultimi giorni, senza comprendere appieno in che modo pensasse di portare reale vantaggio al nostro territorio. La nostra Comunità merita di vedersi garantiti tutti quei servizi alla persona in maniera organica, puntuale e capillare che solo una forma associata è in grado di assicurare. Non possiamo permetterci di perdere questa opportunità e rimanere isolati.

“Tuttavia, siamo giunti a un punto cruciale e noi del Partito Democratico di Mondolfo-Marotta siamo pronti ad approvare in Consiglio la costituzione dell’ASP, che coinvolge tutti e nove i comuni dell’attuale Ambito, come previsto dal percorso fin qui intrapreso.

“Ci auguriamo che anche i nostri colleghi di maggioranza aderiscano a questa decisione, perché il nostro Comune ha bisogno di quei servizi, della progettualità e della capacità organizzativa che solo una forma associata può garantire. Solo attraverso questa collaborazione potremo fornire risposte adeguate alle sfide future che ci attendono, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità”.

