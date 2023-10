Sinergie per il territorio, dialogo e collaborazione

Nasce il progetto che vede protagonisti il 28° Reggimento Comunicazioni Operative ‘Pavia’ e Confesercenti Pesaro e Urbino: già formalizzate le convenzioni con 200 aziende

PESARO – Dal dialogo e dalla condivisione dei progetti nascono sinergie a beneficio di tutto il territorio: cittadini, imprese, turismo ed economia.

Parte da questo principio la collaborazione tra Confesercenti e il 28° Reggimento ‘Pavia’, l’unita dell’ Esercito italiano che ha sede all’interno della caserma ‘Aldo Del Monte’, proprio nel cuore di Pesaro.

Una collaborazione che si è formalizzata in convenzioni attivate con le imprese di Pesaro –ben 200 quelle aderenti in appena 4 mesi- che riserveranno ai militari del ‘Pavia’ e alle loro famiglie un’apposita scontistica, stabilita a discrezione di ciascun operatore, su prodotti e servizi.

Le convenzioni saranno veicolate attraverso più canali d’informazione: dalla bacheca con opuscoli e riferimenti cartacei, agli spot audio e video – di prevista implementazione – delle attività aderenti, il tutto fruibile in uno spazio dedicato all’interno della caserma. A usufruire delle convenzioni, potranno essere, inoltre, anche i militari non appartenenti al 28° Reggimento che vengono periodicamente ospitati a Pesaro per la frequenza di corsi di approfondimento o per iniziative legate all’attività interna.

Il progetto ha molteplici valenze: da un punto di vista economico consente alle attività del territorio –esercizi commerciali ma anche professionisti e imprese di servizi- di ampliare in modo significativo la propria clientela; da un punto di vista promozionale si avvale di una realtà d’eccellenza, unica in Italia, come quella del 28° Reggimento per far conoscere Pesaro e il territorio.

L’iniziativa, però, insiste anche su un altro concetto, forse il più importante di tutti, che è quello di coesione sociale: le donne e gli uomini del ‘Pavia’ interagiscono e si aprono sempre di più alla città che li ospita e nella quale vivono e lavorano, contribuendo concretamente a farla crescere in una reciproca collaborazione tesa al benessere collettivo e allo sviluppo complessivo delle nostre comunità.

“Ci tengo in primo luogo a ringraziare il Comandante Di Leonardo e i rappresentanti del 28° Reggimento per aver scelto Confesercenti come partner di questa iniziativa – afferma il direttore provinciale dell’Associazione Alessandro Ligurgo – li ringrazio anche perché avrebbero potuto scegliere tra mille altri canali di acquisto e invece, sin dal primo momento, la loro volontà è stata proprio quella di vivere la città e di interagire con essa in tutte le sue sfaccettature compresi gli acquisti per le proprie famiglie.

Dal canto nostro le imprese, associate e non, aderenti al progetto, sono state felici di questa opportunità e hanno aperto volentieri le loro attività, accogliendo di fatto i militari del 28° come veri e propri concittadini”.

