Lunedì 30 ottobre #Sicurezzavera ad Ancona

Fipe-Confcommercio e Polizia di Stato in sinergia contro la violenza di genere

ANCONA – #SICUREZZAVERA è un progetto promosso da FIPE – Confcommercio e Polizia di Stato, volto a rendere i Pubblici Esercizi dei presidi di legalità e tutela del territorio, nonché di sicurezza contro la violenza di genere,

Sul territorio della Provincia di Ancona a realizzarlo sarà la Confcommercio Marche Centrali con la collaborazione della Questura di Ancona.

“Quella per il rispetto e la libertà delle donne è la madre di tutte le battaglie che come comunità abbiamo il dovere di portare avanti – spiega Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe Confcommercio e principale promotrice dell’iniziativa -. Per vincerla dobbiamo sfruttare tutte le risorse a nostra disposizione e una di queste sono senza dubbio i locali che animano le nostre città: in Italia esiste un bar ogni 400 abitanti e 1 Pubblico esercizio ogni 250. È da questo dato che siamo partiti per costruire una vera e propria rete di protezione e tutela diffusa. Una rete che opera quotidianamente nelle aree centrali come in quelle periferiche delle città”.

Tra gli obiettivi che tale progetto si propone di perseguire, particolare evidenza hanno: ottimizzare l’azione preventiva in materia di violenza sulle donne in settori particolarmente sensibili per la numerosa presenza femminile e anticipare la soglia di intervento ad una fase in cui il ciclo della violenza non è ancora stato avviato.

In particolare, durante l’incontro verrà data particolare attenzione alla formazione degli operatori dei Pubblici Esercizi della provincia di Ancona che avranno aderito alla manifestazione, verranno infatti preparati ad affrontare e riconoscere situazioni di potenziale pericolo nelle quali poter o dover intervenire. A seguito della parte formativa, gli esercenti dovranno superare un test di valutazione per confermare le competenze acquisite durante il corso. Infine, verrà consegnata a tutti i partecipanti un attestato e la vetrofania da apporre e che facilita in percorso di segnalazione alle forze dell’ordine attraverso l’applicazione “YOUPOL”.

Questo progetto si inserisce all’interno di una filosofia di benessere e di divertimento sano all’interno delle attività turistiche. Proprio attraverso la formazione degli operatori si punta a valorizzare la sicurezza di vivere i nostri centri urbani grazie anche ai presidi di sicurezza che verranno istituiti attraverso #SicurezzaVera.

Il progetto #SicurezzaVera si inserisce all’interno della campagna di comunicazione Questo non è amore, lanciata nel 2016 dalla Polizia di Stato e mette al centro i Pubblici esercizi, sia come luogo da rendere sicuro per chi ci lavora e chi li frequenta, sia come presidio territoriale per qualunque donna in difficoltà.

A presentare il progetto ad Ancona saranno il Prefetto – Dott. Darco Pellos, il Questore della Provincia di Ancona – Il Sindaco di Ancona, Avv. Daniele Silvetti -Cesare Capocasa, il Vice Questore della Provincia di Ancona, Dott.ssa Marina Pepe – l’Assessore della Pari opportunità, Orlanda Latini – Il Presidente della Camera di Commercio Unica delle Marche, Gino Sabatini e il Direttore Generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali – Prof. Massimiliano Polacco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it