Il diritto di proteggersi, Laura Marziali a Sant’Elpidio a Mare nella sede di Dami

SANT’ELPIDIO A MARE – Il dovere di non darsi per vinta, di aderire pienamente a se stessa, di difendere integrità e dignità grazie al linguaggio universale dell’arte. Laura Marziali ha 33 anni e ha avuto un tumore diversi anni fa. Quando tutto si sarebbe aspettata dalla vita tranne il cancro.

Il suo percorso dopo la malattia è quello di tanti pazienti oncologici chiamati “AYA” (da Adolescents and young adults), per i quali oggi in Italia è più che mai necessaria una legge sul diritto all’oblio oncologico, che apra alla possibilità, per chi sia stato malato, di sottoscrivere un’assicurazione, accendere un mutuo, e accedere a tutte le opportunità purtroppo ancora negate a chi ha subito sulla propria pelle una sventura trasformata, da un’intollerabile carenza legislativa, in uno stigma incancellabile.

L’artista e attivista per i diritti dei malati oncologici, ha dato vita all’organizzazione di volontariato “C’è Tempo” e gira l’Italia con spettacoli che raccontano la storia di tanti e rappresentano, per chi vi assiste, un balsamo di coraggio e consapevolezza. In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, che cade, come ogni anno, ad ottobre, Laura è stata protagonista, a partire dalle ore 15, – giovedì 26, di un importante incontro con il personale al femminile di Dami presso la sede di Sant’Elpidio a Mare.

Anche quest’anno, infatti, la green company marchigiana ha promosso un momento di discussione, informazione e sensibilizzazione su un tema molto importante, purtroppo ancora impropriamente percepito come un tabù per molte donne. L’iniziativa dal titolo “Prevenzione e diritti” ha coinvolto il dott. Giovanni Delli Carpini (Dirigente Medico presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’AOU di Ancona) e Sonia Casarotto (Volontaria di C’è Tempo Odv, testimone di diritto al lavoro ed oncologia), entrambi intervenuti in collegamento.

Non rinunciare alla luce del sole che svela il colore e alla voglia di sorridere è il nucleo di un messaggio che la Marziali incarna con la sua storia e con la felicità di mettere la propria esperienza a disposizione di tutte. L’iniziativa rientra appieno nella consolidata policy di Dami che ha tra i suoi pilastri il rispetto e la crescita dei propri collaboratori. È recente, tra l’altro, la consegna a tutti i dipendenti dell’azienda di una welfare card che darà loro l’opportunità di disporre di tariffe agevolate e tempi ridotti per l’accesso ad oltre 5000 strutture mediche convenzionate nel territorio nazionale per attività diagnostica e odontoiatrica. Perché l’armonia dell’insieme dipende dalla considerazione che si nutre nei confronti di ciascuno.

