A San Costanzo riparte il Consiglio comunale dei bambini e delle bambine

SAN COSTANZO – Nella Biblioteca comunale di San Costanzo “Don Antonio Betti” per il secondo anno consecutivo ha preso avvio il Consiglio comunale dei bambini e delle bambine.

Oltre agli alunni delle classi quarte e quinte (eletti a scuola), alle docenti incaricate della Scuola Primaria “Federica Frattesi” (Giuditta Pedinelli e Martina Marchini) e alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Landini, erano presenti il Sindaco Filippo Sorcinelli e l’Assessore alla Pubblica Istruzione e all’Educazione alla Cittadinanza attiva Anna Maria Sabatini, la Dott.ssa Michela Silvestroni (referente comunale del progetto) e l’Architetto Beatrice Farneti (già collaboratrice nel Consiglio Comunale dei bambini di Fano).

“E’ un progetto a noi molto caro – affermano il Sindaco Sorcinelli e l’Assessore Sabatini – al quale abbiamo creduto sin dall’inizio del nostro mandato, sviluppatosi grazie alla totale sinergia e collaborazione con la Scuola Primaria di San Costanzo e con l’obiettivo di porre il bambino come punto di riferimento delle scelte politiche. Una città a misura di bambino è una città che non lascia indietro nessuno, riallaccia i legami sociali, è una città accogliente, inclusiva e attenta a tutti.”

Il Consiglio dei Bambini e delle Bambine coinvolge nello specifico gli alunni delle classi quarte e quinte, scelti con democratiche elezioni a scuola durante le ore curricolari, in numero uguale tra maschi e femmine. Il Sindaco “dei bambini” viene eletto in occasione della prima seduta annuale del Consiglio, tra i bambini di quinta; per questa annualità è stata votata Giorgi Emma (V^B). I consiglieri saranno: per la V^A Petrolati Emanuele, Filardi Lucia e Pascucci Sophia, per la V^B Radi Jacopo e Loccarini Eleonora, per la IV^A Onori Ilaria e Di Sante Giacomo, per la IV^B Sorcinelli Linda e Klabi Youssef, per la IV^C Girolametti Raffaele e Gabbianelli Viola.

Il Consiglio si riunisce una volta al mese nei locali messi a disposizione dal Comune, ma, prima di ogni seduta, i consiglieri eletti incontreranno i loro compagni a scuola, facendosi portavoce delle necessità e delle osservazioni dei cittadini sancostanzesi più piccoli, senza intromissioni degli adulti. Al termine dell’anno scolastico di lavoro, il Consiglio dei bambini e delle bambine incontra il Consiglio comunale degli adulti per presentare le proprie richieste.

Il Consiglio dei Bambini e delle Bambine rientra nelle iniziative della Rete Regione Marche – Citta sostenibili e amiche dei bambini, che prevederà altresì la partecipazione delle classi quinte alla celebrazione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si svolgerà a Fano il 20 novembre.

Inoltre, i bambini coinvolti saranno promotori delle bellezze del territorio sancostanzese, in occasione della settimana (dal 18/03/204 al 24/03/2024) in cui il nostro Comune sarà “protagonista” dell’evento di “Pesaro Capitale della cultura 2024”, elaboreranno un logo personalizzato del Consiglio dei Bambini e delle Bambine e organizzeranno una “giornata dello Sport” per il benessere psico-fisico di tutti i cittadini.

