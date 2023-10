In 1300 a Fano alla Camminata in Rosa

L’assessore Sara Cucchiarini: “La prevenzione diventi cultura collettiva”

FANO – Ha superato le 1300 presenze la Camminata Rosa che si è svolta questa mattina per lanciare un messaggio chiaro a favore della prevenzione contro il tumore al seno. Un’onda rosa è partita da Piazza XX settembre per toccare tutto il cuore della città attraverso un percorso di 5 chilometri non competitivo. Quello della “Camminata”, organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità, è un appuntamento centrale all’interno dell’Ottobre in Rosa, calendario di iniziative che vogliono promuovere la prevenzione e stimolare la comunicazione sulla lotta contro il tumore al seno.

“Questa terza edizione ha superato davvero ogni più rosea aspettativa – osserva l’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini -. Una partecipazione incredibile che rafforza il nostro impegno per una battaglia davvero significativa, poiché la prevenzione non può essere soltanto un argomento per addetti ai lavori, deve essere cultura collettiva. Esprimo un forte ringraziamento a tutte le associazioni e a tutti i soggetti coinvolti perché hanno fatto sì che questo evento fosse davvero impeccabile”. Cucchiarini poi sottolinea la vicinanza a tutte quelle donne che “stanno attraversando un percorso di cura e post operatorio. Siamo al loro fianco e siamo qui, anche, per tutte le altre donne alle quali ricordiamo che è importante fare prevenzione e prendersi cura di se stesse”.

“E’ davvero emozionate vedere questa partecipazione – spiega il sindaco Seri -. Fano è una grande comunità e può contare su un radicato senso di appartenenza. Abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare la differenza a favore di un tema di grande rilevanza. La prevenzione è lo strumento principale che abbiamo a disposizione.”.

Si ringrazia per la collaborazione le tante associazioni coinvolte: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Fior di Loto, Lilt PU, CRI Fano, Avis Fano, A.G.F.I, Anvolt Fano, Associazione Donne Medico (PU), Soroptimist Fano, Percorso Donna, Golden Brain, Progetto Movis, Auser Fano, Alba rosa, Impronte Femminili, Fano Cammina, Fano Cuore, Ass.Diabetici Fano come anche Techfem, Aset e Coldiretti PU, Fondazione Teatro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it