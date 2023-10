Fabio Sturani assolto dopo oltre 15 anni di processi

Maurizio Mangialardi: “La verità è ristabilita, ma intanto è stato danneggiato un uomo che tanto ha fatto per la sua città”

di MAURIZIO MANGIALARDI*

ANCONA – Dopo 5.585 giorni (15 anni e 7 mesi) di calvario giudiziario e 7 procedimenti giudiziari è giunta finalmente la completa assoluzione per Fabio Sturani dall’accusa per corruzione nel contesto dell’acquisizione dell’area portuale ex CCS.

Si tratta di un caso esemplare di come un rinvio a giudizio che, come nel 97% dei casi per quanto riguarda Sindaci, non ha portato poi a una condanna può però danneggiare gravemente una carriera politica e amministrativa.

Quando questa vicenda ha inizio, ovvero l’8 febbraio 2008, Fabio Sturani è per la seconda volta Sindaco di Ancona: ha vinto al primo turno sia le elezioni comunali del 2001 che quelle del 2006. Non solo, ricopre anche il prestigioso ruolo di Vice-presidente nazionale di ANCI e Presidente di ANCI Marche.

Un Sindaco amato, benvoluto, apprezzato, capace di realizzare opere importanti per la sua Città e con una proiezione importante sullo scenario politico regionale e nazionale.

Con il rinvio a giudizio inizia l’incubo: innanzitutto le dimissioni, e poi il lungo iter processuale con tutto il portato emotivo e costi onerosissimi a carico dell’imputato.

Quanti soldi sono stati spesi dall’autorità pubblica per questi 7 procedimenti giudiziari? Quanti soldi ha dovuto spendere Fabio Sturani per difendersi dalle accuse rivelatesi poi infondate?

Si è trattata di una pagina molto triste, che ha coinvolto anche il Partito Democratico e il centrosinistra nella sua interezza, mettendo in dubbio l’onestà e le capacità non solo di un Sindaco, ma di un’intera classe dirigente.

Oggi finalmente la verità è stata ristabilita e si può anche finalmente tornare a valutare con la dovuta obiettività una stagione politica che per Ancona è stata significativa e ricca di soddisfazioni, come gli storici sapranno riconoscere.

Tutto il mondo politico dovrebbe tributare il giusto omaggio a Fabio Sturani e le dovute congratulazioni per aver finalmente messo la parola “fine” su questa terribile vicenda.

*Capogruppo regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it