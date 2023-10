Nuova battuta d’arresto dell’Atletico sconfitto in casa dal Valfoglia

MONDOLFO – Parte meglio l’Atletico che tiene il Valfoglia nella sua metà campo. Occasione per passare in vantaggio per i locali al 28’pt quando una punizione di Morganti dalla destra viene intercettata da Paolini che di testa colpisce il palo.

Dopo il pericolo corso è il Valfoglia a portare qualche pericolo alla difesa dei padroni di casa che capitolano al 45’pt con Cenciarini che insacca a facilmente.

Ripresa che vede un Atletico arruffone che non riesce a imbastire azioni che possano mettere in difficoltà la retroguardia ospite, che si limita a controllare e a sfruttare le ripartenze.

Sembra fatta per il pareggio al 48′ del secondo tempo ma prima Adeby su Rragami e poi la difesa sul successivo tiro evitano il gol.

Atletico che si lecca le ferite e guarda già da domani alla prossima trasferta in casa della Biagio Nazzaro mentre il Valfoglia ottiene i tre punti con il minimo sforzo.

Atletico MM – Valfoglia: 0-1

Atletico MM: Montesi, Rossetti, Gregorini (dal 38’st Paradisi), Morganti, Rosati, Tamburini (dal 16’st Donati), Tiriboco, Marconi, Paolini, Bertarelli (dal 12’st Rragami), Orciani (dal 30’st Tonucci). All. Sartini (A disposizione: Mattioli, Donati, Marinò, Pacenti, Paradisi, Creatore, Pompei, Tonucci, Rragami)

Valfoglia: Adeby, Aiudi (dal 25′ Morbidi), Cenciarini, Gallotti (dal 16’st Paonello), Passeri, Fraternali, Ricciotti, Scoccimarro, Tatò (dal 30’st Cirulli), Bartomioli (dal 26’st Carboni), Balducci (dal 48’st Fronzi). All. Renzi (A disposizione: Sodani, Morbidi, Pagano, Pagnello, Fronzi, Casoli, Cirulli, Carboni)

Arbitro: Tavani di Jesi

Assistenti: Tayeb di Pesaro e Principi di Ancona

Reti: 45’pt Cenciarini

Ammoniti: Gallotti, Bertarelli, Aiudi, Cenciarini

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it