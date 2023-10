Grande accoglienza ad Offagna per la statua della Madonna di Lourdes / Video

di MASSIMO CORTESE

OFFAGNA – L’Associazione Unitalsi sta inviando presso tutte le Diocesi la Statua della Madonna di Lourdes. La Venerata Immagine è stata accolta dalla Comunità della cittadina di Offagna, facente parte della Diocesi di Ancona-Osimo.

Proviamo ad evidenziare, con estrema sintesi, le sensazioni provate durante questo Pellegrinaggio, che ha offerto a tanti, anche ai poco credenti, l’opportunità di confrontarsi con una Storia eccezionale, quale è appunto quella legata all’Apparizione della Madonna a Bernadette nel lontano 1858.

L’arrivo alle ore 23 del sabato, la processione, la Santa Messa, l’incessante Preghiera, la richiesta di un Aiuto per le tante perone che vivono una situazione di difficoltà, hanno visto la partecipazione di una folla numerosa ed entusiasta. Per l’occasione il Borgo Medioevale si è vestito a festa per una ospite graditissima, che poi ha proseguito il suo viaggio per la vicina Recanati.

Ogni momento, come il pranzo conviviale o la raccolta delle offerte per le necessità materiali della sottosezione dell’Unitalsi di Offagna, è stato vissuto con coinvolgimento, commozione e, nello stesso tempo, una profonda gratitudine per questa Visita.

La presenza della statua della Madonna ha risvegliato nei cuori la consolazione della speranza della quale abbiamo tanto bisogno in questo delicatissimo momento dominato dai Venti di Guerra. Proprio in un tempo nel quale credevamo che la Pace fosse ormai una convinzione ed una condizione generalmente accettata, sono emersi due sanguinosi conflitti, uno in Europa e l’altro nel Medio Oriente, per i quali non si scorge la fine. Le guerre in atto, se da un lato scuotono le nostre coscienze, dall’altro interrogano tutti sulla necessità di voler credere, contro ogni speranza, ad una società diversa, ad un mondo nuovo. Serve un cambiamento di rotta, questa volta globale, che consenta di dialogare e di confrontarsi sulla necessità della pace, così come una volta avvenne, per esempio, con la schiavitù.

La visita della Madonna ci ricorda che la preghiera e il digiuno sono in grado di fermare le guerre, che sempre cominciano nel cuore dell’uomo. In questo desiderio di Pace abbiamo un modello alto da seguire e nello stesso tempo un sostegno alle nostre fragilità: la Vergine Maria, Madre di Dio, donna di Pace!

QUI SOTTO due video:

