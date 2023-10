“A Chiaravalle si punta a potenziare ulteriormente il corpo della Polizia locale”

Sarà dotato di personale e strumentazioni adeguati. La risposta del sindaco Cristina Amicucci e dell’assessore Cinzia Caimmi alle recenti polemiche dell’Ugl e di Pronti per Chiaravalle

CHIARAVALLE – “La ‘sciatteria gestionale’ di cui ci incolpa l’UGL (critiche riprese anche dal gruppo di opposizione Pronti per Chiaravalle) non è sicuramente caratteristica di questa amministrazione”.

Questa la risposta del sindaco Cristina Amicucci e del gruppo consiliare Chiaravalle Domani all’articolo apparso nella stampa locale a firma del sindacato poc’anzi citato.

“L’attuale amministrazione comunale da me guidata da cinque mesi ha infatti, tra gli altri obiettivi, il potenziamento della Polizia locale e dopo anni di scarsissimi investimenti molto è stato fatto con il subentro dell’attuale responsabile del settore. Dai corsi di autodifesa e prima formazione avviati quest’anno, al completamento della fornitura della divisa, fino all’aggiornamento del contratto mai fatto dal 2019. L’adeguamento del grado andava realizzato nel 2017 e solo grazie a questa amministrazione si sta procedendo in tal senso con l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia locale. Per quanto attiene ai 484.000 euro lordi di sanzioni emesse attraverso l’autovelox di via Clementina, l’Ugl dovrebbe sapere che al Comune rimangono meno della metà di questi fondi, così come è ben noto a ‘Pronti per Chiaravalle’ perché è stato diffusamente spiegato in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale”.

La Legge regionale citata dall’UGL è purtroppo in netto contrasto con la normativa nazionale che determina i livelli di capacità occupazionale degli enti locali. L’Amministrazione di Chiaravalle ha fin da subito inserito nel piano occupazionale 2023 la figura di un nuovo istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato e se la normativa lo permetterà si replicherà anche nei prossimi anni. Va evidenziato inoltre che nella bozza del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo, per la prima volta dopo tanti anni, è stato inserito l’articolo 208 del Codice della strada, prevedendo l’utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, destinandoli al Fondo di previdenza integrativa complementare della Polizia locale, oltre a incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Per quanto riguarda la parte delle dotazioni strumentali, si attende l’esito del finanziamento regionale per l’acquisto di un etilometro omologato alla pattuglia, al fine di prevenire e reprimere la guida in stato di ebbrezza. Il Comune di Chiaravalle ha, inoltre, vinto un bando per implementare la videosorveglianza finalizzata, nello specifico, al controllo in entrata e in uscita dai paesi limitrofi. Sono state messe in opera, infine, ulteriori fototrappole di ultima generazione che saranno impiegate per il controllo dell’abbandono dei rifiuti e dell’errato conferimento degli stessi.

Sulla questione riguardante l’agente in congedo per maternità ha voluto replicare l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Caimmi: “Le dichiarazioni del gruppo ‘Pronti per Chiaravalle’ in merito all’organico della polizia locale mi indignano moltissimo. Come cittadina, come donna, come madre e come assessore alle Pari Opportunità. Mi riferisco, in particolare, al passaggio ‘…la terza assunta è già in aspettativa’. Come spesso accade è dalle piccole cose che si capisce il significato vero, il non detto che svela il pensiero recondito. In questo caso è un ‘già’. Quella frase senza il ‘già’ avrebbe semplicemente fotografato una situazione. Con quel ‘già’, invece, punta il dito sul sacrosanto diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a potersi assentare dal lavoro per accudire i figli. Non aggiungo altro, non credo ce ne sia bisogno. Ognuno trarrà le proprie considerazioni”. “Obiettivo dell’Amministrazione comunale è potenziare ulteriormente il corpo di Polizia locale dotandolo di personale e strumentazioni adeguati oltre a quelli cui si sta già provvedendo.” – conclude il primo cittadino Amicucci – “Sorprende che il gruppo di opposizione Pronti per Chiaravalle rilanci solo adesso questa critica, d’altronde alla conferenza dei capigruppo erano assenti e forse non hanno ancora letto le convocazioni per la commissione e per il consiglio comunale in cui è all’ordine del giorno il nuovo regolamento di Polizia locale, ritenuto prioritario da parte di questa Amministrazione”.

