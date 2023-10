Pronti per Chiaravalle: “Situazione grave alla Polizia locale e l’Amministrazione comunale se ne lava le mani”

CHIARAVALLE – “Situazione non più sostenibile alla Polizia locale di Chiaravalle, che attualmente ha in attività effettiva 5 vigili e mezzo, di cui 2 relegati in ufficio, per non parlare dell’età media di chi lavora su strada, che per le la altre forze di polizia sarebbe già età pensionabile.

“Gli ultimi 3 agenti assunti sono tutti e 3 ripartiti verso altri lidi nell’arco di 2 anni e non sono mai stati rimpiazzati”.

Il gruppo consiliare “Pronti per Chiaravalle” denuncia la situazione in seno alla polizia municipale, problematica evidenziata anche dal sindacato UGL. “Il concorso per ufficiali dell’anno scorso – sostiene Pronti per Chiaravalle – è stato un fallimento, con lettere che annunciavano il nominativo del vincitore, mail di richiesta di sospensione, accesso agli atti di alcuni estromessi, il vincitore che se ne è andato dopo appena 6 mesi, la seconda che rinuncia, la terza assunta e già in aspettativa. E il comune che non fa nulla per diradare i sospetti».

La lista di opposizione evidenzia che la legge regionale è stata modificata da quasi 10 anni, e in questo tempo non si è provveduto ad adeguare il regolamento comunale, con la vice comandante che ha un grado superiore alla comandante e nessun agente che sia stato adeguatamente formato per garantire sicurezza e continuamente aggiornato. «I locali del comando risultano inaccessibili al pubblico per giornate intere, la comandante che riveste il ruolo anche di responsabile del personale e non dedica sufficiente ascolto alle richieste dei cittadini e pratiche che si accumulano per mesi. E’ evidente che la nuova giunta non possa più ignorare la peculiarità di un servizio abbandonato a se stesso e governato contro voglia”.

L’UGL aveva avanzato altre domande. “Come si può dare sicurezza ai cittadini se chi la dovrebbe garantire è lui stesso mandato allo sbaraglio in condizioni non sicure? Questa analisi è ancora più pesante se consideriamo gli oltre 484mila euro lordi di sanzioni emesse dal comune di Chiaravalle attraverso l’impiego del velox di via Clementina: parte di questi proventi dovrebbero essere reinvestiti nella formazione, strumenti di difesa, automezzi e assunzioni della polizia locale e non è stato fatto”.

