Neogenitori, un corso dedicato a stress e primo soccorso pediatrico

Tre incontri promossi da BCC Fano in programma il 26 ottobre, 9 e 16 novembre per gestire stress ed emergenze dei primi anni di vita

FANO – Al via il 26 ottobre il primo dei tre appuntamenti con il nuovo corso per neogenitori promosso da BCC Fano nell’ambito dell’iniziativa Banca&Famiglia.

Il corso è rivolto a genitori (non solo neogenitori) soci e dipendenti BCC Fano che hanno bambini neonati o nei primissimi anni di età ed è in programma dalle 18 alle 19,30 nei saloni dell’Oratorio Sant’Orso in via Filippo Montesi 5 a Fano giovedì 26 ottobre, 9 e 16 novembre.

Argomento centrale di quest’anno è “La gestione dello stress psico-emozionale: dall’emergenza alla quotidianità”: tre incontri con professionisti del settore sanitario per affrontare tematiche relative ai primi anni di vita del bambino e al nuovo equilibrio familiare. Il 26 ottobre nei saloni dell’Oratorio Sant’Orso si parlerà della “Prevenzione degli incidenti domestici e primo soccorso pediatrico – Le nozioni basilari e le informazioni per una corretta gestione delle più comuni emergenze pediatriche”, con la dott.ssa Tania Ordonselli, medico Emergenza Territoriale, Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, e Enzo Maggi, formatore nazionale BLSD Adulto e Pediatrico di Maredentro Formazione.

Si prosegue il 9 novembre con la dott.ssa Ordonselli e l’incontro dedicato a “Pronto soccorso emozionale: mai più paura – Come i genitori possono gestire le loro emozioni e quelle del bambino al pronto soccorso e in occasione di eventi traumatici o di malattia”. Ultimo appuntamento il 16 novembre con la dott.ssa Ordonselli e il dott. Fabio Ghigi, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia, esperto in Medicina Integrata e ideatore del metodo di Desomatizzazione, impegnati nel trattare il tema “Equilibrio emozionale parentale – La gestione delle emozioni nella nuova famiglia durante i primi anni di vita del bambino”.

«Formazione e consapevolezza dei rischi sono fondamentali in ogni momento e azione della vita –sottolinea il Presidente BCC Fano Romualdo Rondina – ed è per questo che, ormai da diversi anni, all’evento Banca&Famiglia è stato abbinato un corso formativo, gratuito per i soci e i dipendenti, tenuto da professionisti che affrontano tematiche importanti per la salute del bambino, dei genitori e della famiglia. Un ulteriore segnale di attenzione e cura della comunità in cui opera la banca».

È ancora possibile iscriversi al corso inviando una mail a soci@fano.bcc.it

