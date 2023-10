Integratori: sempre più italiani li acquistano online

L’Italia è il primo mercato europeo per quanto riguarda gli integratori. La pandemia ha senza dubbio dato un boost ai numeri di questi prodotti, le cui vendite, nel corso dell’emergenza sanitaria, sono cresciute di circa il 10% all’anno.

Come sottolineato da uno dei principali provider di dati in Italia, è calata la quota di consumatori che, per l’acquisto di integratori, si rivolge alla farmacia fisica ed è aumentata quella che, invece, opta per l’online.

Nulla di strano! Si tratta di un canale che esercita una forte attrattiva per via della convenienza, della semplicità nel processo di acquisto e della possibilità di fare shopping da qualsiasi device.

Entrando nel vivo dei numeri dei canali di vendita, è possibile notare come la farmacia fisica rimanga comunque, pur avendo perso, negli ultimi quattro anni, diversi punti percentuali, sul primo gradino del podio.

Di pari passo, come già accennato, l’online è cresciuto notevolmente. Prendendo come riferimento sempre i dati del sopra citato provider, è possibile accorgersi come, nel 2019, fossero poco più del 15% gli italiani abituati ad acquistare integratori sul web. A maggio del 2022, invece, erano oltre il 26.

Alla base i grandi vantaggi di canali come la farmacia online. Portali come Farmacia CEF, l’e-commerce ufficiale di una delle principali cooperative del settore, sono sempre in prima linea con promozioni convenienti. Inoltre, permettono di acquistare preservando la propria privacy. Sempre secondo l’indagine condotta dal provider, una nutrita percentuale di consumatori ha scelto la rete proprio per la possibilità di acquistare prodotti senza sentirsi giudicato e mantenendo la propria privacy.

Un doveroso cenno va dedicato al fatto che, oggi come oggi, il consumatore medio è in grado di muoversi senza problemi tra canale fisico e digitale, optando per uno piuttosto che per l’altro a seconda del tipo di prodotto che sta cercando.

Numeri alla mano, la rete è il canale prediletto per l’acquisto di integratori che contribuiscono a normalizzare i livelli di colesterolo e la qualità del sonno.

Chi opta per l’online, inoltre, tende, nel 60% circa dei casi, a rivolgersi agli e-commerce di farmacia.

Tra i motivi del loro successo, oltre ai fattori sopra menzionati, vanno citate la qualità e la sicurezza dei prodotti. Le farmacie online, infatti, entrano sul mercato a seguito di un iter di autorizzazione che coinvolge le Regioni e il Ministero.

Un’ultima curiosità? Quando si traccia il profilo dell’acquirente medio di integratori online, si può notare una crescita dei numeri delle donne e degli over 65.

