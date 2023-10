Domenica a Fermo torna il pugilato con protagonisti gli atleti marchigiani

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Dodici combattimenti di pugilato programmati dalla Nike di Fermo per domenica 22 prossimo presso la palestra Coni di Fermo con inizio alle ore 17. Presenti otto società delle Marche ed una, la Boxe Guastalla, emiliana.

Ventiquattro atleti in totale distribuiti su tutte le categorie dagli Schoolboy agli junior e youth per finire con gli elite, la massima categoria dilettantistica. Da evidenziare il match femminile fra la fermana Ascione Martina e l’emiliana Sharma Simrat. Particolarmente difficile per la nostra portacolori che deve affrontare una atleta che è sin qui imbattuta ma la fermana ha carattere da vendere e farà sicuramente la sua parte a tutto vantaggio dello spettacolo. Tutti equilibrati gli altri confronti fra cui evidenziamo il combattimento fra il fanese Sulcaj ed il maceratese Abazi due fra i giovani più promettenti della categoria con molte vittorie al loro attivo. Fra Fiorentino di Ancona e Caselli di Jesi altro match interessante con sapore campanilistico.

Un pomeriggio di buona boxe come da sempre ci ha abituati la Nike di Fermo in prima linea con le organizzazioni degli spettacoli pugilistici.

Il programma

Schoolboy kg 44: Carrioli Federico (Nike) vs Carrozza Giovanni (Boxe Guastalla); kg 60: Borrelli Giorgio (Audax) vs Santilli Rocco (Dorica 2006); Junior kg 50: Ascione Martina (Nike) vs Sharma Simrat (Boxe Guastalla); kg 63: Santoni Thomas (Nike) vs Piermarini Davide (Acc. Pug. Maceratese); Piergallini Attila ( Ascoli Boxe) vs Balloriani Riccardo (Upa); kg 60: Radionov Artem (Ascoli Boxe) vs Gaggiotti Christian (Upa); Carrioli Filippo (Nike) vs Illiano Francesco (Dorica 2006); kg 80: Fioravanti Thomas (Nike) vs Zagaglia Ludovico (Pug. 1923); Elite kg 60: Cipolloni Samuele ( Pug. Jesina) vs Marino Natal (Dorica 2006); Bastarelli Riccardo ( Nike) vs Pellonara Diego (Pug. Jesina); kg 63: Sulcai Klajdi ( Audax) vs Abazi Ermis ( Pug. Maceratese): kg 71: Fiorentino Alex (Upa) vs Castelli Matteo ( Pug. Jesina).

