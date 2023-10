Giro d’Italia, a Fano si scaldano i motori: oggi prima riunione tecnica

FANO – Giro d’Italia a Fano, si scaldano i motori. Questa mattina prima riunione tecnica in Comune tra l’amministrazione comunale, i tecnici e l’equipe della Corsa in Rosa per organizzare l’arrivo della carovana ciclistica nella città il prossimo 16 maggio relativa alla 12° tappa Martinsicuro-Fano. Lo staff diretto dal capo delegazione di Rcs Sport Luca Papini, insieme al responsabile organizzativo della tappa Alighieri Omiccioli, hanno illustrato le esigenze e le linee guida necessarie per definire l’arrivo nella Città della Fortuna.

Il sindaco Seri ha spiegato che: “si parte con grande entusiasmo per questo spettacolare percorso. Ci possiamo ritenere molto soddisfatti per l’approccio collaborativo tra i nostri tecnici e lo staff Rcs Sport in quanto sono state superate le numerose sfide tecnico logistiche e sono state accolte le nostre richieste per valorizzare la bellezza della città di Fano connotando le sue peculiarità e i propri tratti distintivi dalla collina al mare”.

L’assessore allo Sport Barbara Brunori ha sottolineato che “il Giro d’Italia arriva in una città come un uragano di emozioni per una vetrina mondiale in cui il professionismo sportivo esalta il talento e il territorio in un binomio vincente. Quello di oggi è stato un appuntamento importante al quale ci siamo fatti trovare pronti con un un tavolo tecnico-dirigenziale a cui sono seguiti gli opportuni sopralluoghi di un programma di lavoro che è stato avviato e che arriverà definitivo nel mese di dicembre”.

Per l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli “questa è una grande occasione per illuminare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico con l’intento di proiettare Fano come destinazione turistica in Italia e nel mondo. Con la città, saremo in corsa per arrivare al traguardo insieme con un amore infinto della centosettesima edizione del Giro di Italia”.

