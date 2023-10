Giornata nazionale del Cane guida, l’Uici fa lezione ai piccoli studenti della Faiani

ANCONA – Oltre cento piccoli studenti delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria Faiani di Ancona hanno assistito questa mattina a una lezione speciale: l’incontro promosso in occasione della 18ma Giornata Nazionale del Cane Guida.

L’evento è stato organizzato dalla commissione regionale Cani Guida dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) delle Marche e ha visto la presenza di Stefania Terrè, referente della Commissione e vicepresidente Uici Marche, con il suo Italo, di Mario Santoni con Mistral e di Claudia Belli con Irma.

Nel corso dell’incontro, il sesto del progetto ‘I miei occhi sono pelosi’, i docenti Uici accompagnati dai preziosi amici a quattro zampe hanno spiegato ai bambini l’indispensabile contributo che offrono i cani guida nella quotidianità di una persona che non vede. Hanno raccontato come vengono addestrati gli animali, quali sono i loro compiti e dove possono accedere secondo la legge.

Un focus particolare è stato dedicato al comportamento da tenere quando per strada, al chiuso o nei mezzi pubblici incontriamo un cane guida in compagnia del suo padrone: “Non attirare l’attenzione di un cane guida mentre sta lavorando ed è impegnato a comprendere i comandi del compagno umano – è stato spiegato -: una sua distrazione potrebbe mettere in pericolo l’incolumità della persona che non vede”.

“Queste iniziative – spiega Stefania Terrè – sono fondamentali per la costruzione di una società più sensibile verso le persone con disabilità. Ma nonostante le campagne informative ancora oggi si registrano pregiudizi nei confronti dei nostri importanti accompagnatori. Ad esempio, non tutti sanno ancora che i cani guida possono accedere ovunque, dagli ospedali agli hotel, dai mezzi pubblici ai ristoranti, perché non sono un ‘capriccio’ dei padroni ma un aiuto essenziale per l’autonomia di una persona che non vede”.

La Presidenza nazionale Uici ha realizzato anche quest’anno adesivi che sono stati inviati a tutte le strutture territoriali e regionali per essere affissi all’ingresso dei negozi delle città. Riportano la sagoma di un cane guida e la scritta “Anche io ho il diritto di entrare”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it