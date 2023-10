Nel 2024 il Giro d’Italia farà tappa a Fano

FANO – Il Giro d’Italia fa tappa a Fano 11 anni dopo l’ultima esperienza. E’ stata annunciata oggi pomeriggio a Trento l’edizione 107 del Giro d’Italia, in programma dal 4 al 26 maggio 2024. La tappa che riguarderà la Città della Fortuna è in programma il 16 maggio, quando da Martinsicuro si arriverà, appunto, a Fano. Un bel colpo perché si tratta di una manifestazione capace di generare importanti riscontri positivi in ambito economico, turistico e sociale. Basti pensare che, stando ai dati forniti da Rcs Sport, il volume d’affari complessivo del Giro d’Italia si aggira sui 2 miliardi di euro. Ospiti a Trento, alla presentazione della corsa in rosa, l’assessore allo Sport Barbara Brunori e l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli.

Seri spiega che “abbiamo lavorato in silenzio in questi mesi per concretizzare questa grande opportunità per la nostra città. Del resto il Giro è un evento sportivo tra i più belli e affascinanti in assoluto. Avremo una vetrina mondiale dove raccontare le nostre bellezze, il nostro patrimonio e le nostre tradizioni. Il passaggio del Giro d’Italia a Fano sarà anche un momento di grande spettacolo e capacità d’interazione con il territorio”.

L’assessore al Turismo Etienn Lucarelli rimarca: “Abbiamo voluto il Giro a Fano perché è un’eccellenza italiana, definita anche dal direttore di Rcs Sport ‘la corsa più dura nel paese più bello’. Avremo modo di valorizzare e promuovere Fano come luogo da scoprire e conoscere. Come destinazione d’eccellenza, appunto. Ci impegneremo a creare un rapporto forte con tutta la città perché, oltre ai benefici legati alla promozione, questo diventa per noi anche una grande festa”.

“Abbiamo scelto di far vivere alla Città un’emozione che pedala veloce tra le bellezze del nostro territorio – dichiara l’assessore allo Sport Barbara Brunori -. Sono anche felice che nel 2024 sarà la prima volta del Giro d’Italia Women. Il connubio caratteristico del Giro d’Italia tra Sport e Turismo risulta vincente in quanto valorizza il talento, il territorio e incentiva anche l’economia della nostra città. Un evento che fa tornare Fano terra di viaggio e di promozione turistica. Il mondo sportivo sarà assoluto protagonista, insieme ai giovani studenti che si prepareranno ad accogliere questo bellissimo momento di valori, festa e grande gioia”.

