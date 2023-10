Le Grotte di Camerano protagoniste a Bruxelles / Video

CAMERANO – Le Grotte di Camerano protagoniste a Bruxelles all’interno della conferenza finale dell’azione europea COST “Underground Built Heritage as a catalyst for Community Valorisation“, supportata da Horizon Europe e finanziata dall’Unione Europea che si è tenuta all’interno del palazzo del Parlamento Europeo. Il progetto ha potuto riunire 240 membri provenienti da 35 Paesi europei ed extraeuropei e ha visto il coinvolgimento dell’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Alcalà de Henares di Madrid e il CNR. La sfida principale di Underground4value è stata quella di promuovere il patrimonio costruito sotterraneo come una risorsa preziosa da celebrare e preservare, riutilizzare e valorizzare, realizzando il suo pieno potenziale per sostenere lo sviluppo delle comunità locali. Sul territorio nazionale sono state identificate due sole aree: Napoli e Camerano.

Il resoconto del progetto trasmesso da Rai Parlamento (clicca qui per vedere il servizio) sul Magazine Orizzonti d’Europa.

“Camerano e le sue Grotte sono un modello europeo – ha dichiarato Giacomo Marincioni Assessore al Turismo del Comune di Camerano – da prendere ad esempio come best practice. Camerano, nota come “città specchio”, rappresenta un caso emblematico in cui la preservazione e la promozione del patrimonio ipogeo è un elemento cardine per lo sviluppo economico di un’area vasta che va oltre i confini comunali.

Partecipare ad un progetto come Underground4Value è stato per noi importantissimo e vedo in questa conferenza finale non un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per iniziative future. D’altronde promuovere approcci equilibrati e sostenibili alla conservazione del patrimonio ipogeo, massimizzando il potenziale degli spazi sotterranei nelle aree urbane come a Camerano è la via maestra da perseguire per l’intero sistema turistico del nostro territorio”.

