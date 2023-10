Un quarantacinquenne fabrianese denunciato per lesioni dolose

FABRIANO – Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Fabriano hanno denunciato in stato di libertà un quarantacinquenne fabrianese per il reato di lesioni dolose.

Il fatto di riferimento risale ai primi giorni di ottobre quando una fabrianese 50enne, in prima serata, si rivolgeva all’utenza di soccorso del 112, richiedendo l’intervento di una Volante in quanto aggredita da un uomo. La violenza, in particolare, veniva segnalata proprio all’esterno di un bar.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti soccorrevano la donna impaurita che presentava chiaramente i segni dell’aggressione appena subita: un particolare, manifesti erano gli arrossamenti e le escoriazioni sugli avambracci dovuti all’azione di riparo che aveva esercitato avverso i colpi dell’aggressore.

Questi non veniva trovato sul luogo del fatto. Sia l’aggredita, sia i diversi testimoni riferivano che si era allontanato poco prima a bordo di uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna aggredita si trovava al bar nel dopocena per consumare un caffè con degli amici.

Nell’atto di sedersi ad un tavolo del bar posto all’esterno, veniva avvicinata dall’aggressore che conosceva solo di vista il quale, in preda ad agitazione e nervosismo, le contestava una precedente manovra stradale, da lui ritenuta pericolosa e contro i suoi diritti di precedenza. Le giustificazioni e scuse della donna non servivano a placare la sua ira: improvvisamente iniziava a colpirla con violenti pugni. Solo l’intervento degli amici della donna e la telefonata alla Polizia convincevano l’aggressore a desistere ed a fuggire.

Dopo una breve battuta in zona, la Volante riusciva a rintracciare l’aggressore, intento a consumare una bevanda in un bar, sempre della periferia fabrianese. Nel corso della inevitabile identificazione riconduceva il gesto poco prima compiuto ad un diverbio stradale per il quale non aveva saputo contenere l’eccesso di veemenza e violenza.

La donna aggredita si portava al locale Pronto Soccorso ove veniva curata e medicata con una prognosi di 7 giorni.

L’aggressore, un fabrianese 45enne con pregressi problemi giudiziari anche per reati contro la persona, veniva denunciato all’Autorità giudiziaria e segnalato alla Questura di Ancona per l’eventuale adozione del provvedimento preventivo del “daspo urbano”, ovvero il divieto di avvicinamento agli esercizi commerciali.

