Partecipazione al lavoro, sabato la Cisl in 26 piazze marchigiane per raccogliere le firme

ANCONA – La Cisl torna nelle piazze e lo farà nelle Marche sabato 14 ottobre prossimo per sostenere la raccolta di firme legata alla proposta di legge di iniziativa popolare “La Partecipazione al Lavoro”.

Un’azione capillare in tante città delle Marche che vedrà protagonisti militanti e vertici dalla Cisl con il Segretario Generale Cisl Marche Sauro Rossi che sarà presente a Fermo in Piazza del Popolo.

Un grande sforzo organizzativo, quello che sta per essere messo in campo, che risponde anche al grande interesse per il tema in discussione, appunto quello del lavoro con la legge di iniziativa popolare della Cisl che si pone, tra gli altri, l’obiettivo di potenziare i meccanismi di partecipazione dei lavoratori all’interno delle imprese. Un mondo del lavoro che negli ultimi decenni ha subìto trasformazioni profonde legate alle innovazioni tecnologiche, alla formazione professionale e al tentativo di eludere i diritti dei lavoratori iniziando dall’adeguamento dei salari: da queste considerazioni nasce l’azione Cisl con una proposta di legge che si propone di innovare le relazioni sociali e industriali rendendo parte attiva i lavoratori, prevedendo da contratto la loro partecipazione alle dinamiche aziendali. La norma che fissa i termini di presentazione delle proposte di legge prevede che, per poter accedere alla fase del dibattito parlamentare, la stessa debba essere corredata da almeno cinquantamila firme ma la Cisl, forte di un grande numero di associati, punta a numeri molto più elevati. Non per dare una dimostrazione di forza fine a se stessa, ma per evidenziare come la qualità di una proposta di legge si possa felicemente abbinare a un forte sostegno popolare. Ed ecco allora spiegato il senso della “Festa della partecipazione” che il 13 e il 14 ottobre prossimi la Cisl Marche organizzerà in molti luoghi di lavoro e nelle principali città della regione.

Sarà possibile firmare la proposta di legge “Partecipazione al Lavoro” sabato 14 ottobre, dalle 9 all 12 in tutti i banchetti allestiti nella regione. Ed ecco i luoghi che vedranno la Cisl in azione nelle Marche:

Provincia di Pesaro – Urbino. Pesaro, via Branca (ingresso centro), Urbino via Raffaello, Vallefoglia davanti la sede Cisl in via Nazionale civico 112/H, Gabicce Mare in piazza Municipio, Mondolfo località Centocroci, via San Sebastiano 39, Fano piazzetta Omiccioli 2.

Provincia Di Ancona. Ancona piazza Roma e piazza D’armi, Falconara centro commerciale Le Ville in via Puglie,8/A, Osimo in piazza Boccolino, Jesi in corso Matteotti angolo Piazza Repubblica e in corso Matteotti angolo Piazza Pergolesi, Senigallia in piazza Roma, Fabriano incrocio corso Repubblica e piazzale Matteotti.

Provincia di Macerata. Macerata corso Cavour al civico 36, Corridonia in piazza Del Popolo 23, Recanati nei Pressi di piazza Leopardi, Civitanova in via Ciro Menotti, Cingoli in viale Valentini, Tolentino Piazza Martiri di Montalto.

Provincia di Fermo. Fermo in piazza Del Popolo, Porto San Giorgio in piazza Matteotti , Porto Sant’Elpidio in piazza Garibaldi.

Provincia di Ascoli Piceno. Ascoli Piceno al mercato comunale di Via Kennedy, Castel Di Lama al centro commerciale Città Delle Stelle in viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro, 106, San Benedetto del Tronto al centro commerciale Porto Grande in via Pasubio 144.

