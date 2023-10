Tredici milioni di euro per le strade della provincia di Pesaro-Urbino

L’assessore Francesco Baldelli: “Acceleriamo per sbloccare le infrastrutture nelle Marche e investiamo nella sicurezza stradale”

PESARO – “È un’ultima parte del 2023 da incorniciare per le strade della provincia di Pesaro Urbino. Tra la Fano-Grosseto e la Strada Statale 424 “Val Cesano”, investimenti per 13 milioni di euro finalizzati ai lavori di manutenzione di due tra le arterie trasversali più rilevanti del nostro territorio”.

È il commento dell’assessore alle Infrastrutture, Francesco Baldelli nel corso di alcuni sopralluoghi che hanno riguardato il tratto della E78 Fano-Grosseto tra Bellocchi e Lucrezia, la S.S. 424 in località San Savino di Frontone e nelle due città di Pergola e Cagli.

“Insieme con il presidente Acquaroli stiamo accelerando per sbloccare le Marche – ha aggiunto l’assessore Baldelli – con gli investimenti per il completamento della E78 Fano-Grosseto, per la quale è in corso l’affidamento dei lavori per l’apertura della Galleria della Guinza e con gli investimenti per l’ammodernamento della S.S.3 Flaminia e della S.S.452 “della Contessa”, per il potenziamento dei collegamenti tra Cagli, Cantiano e Gubbio, indicate come arterie stradali strategiche nel piano delle infrastrutture della Regione Marche che verrà adottato nelle prossime settimane. Ringrazio ANAS per la proficua collaborazione istituzionale e per aver accolto le richieste regionali trasformatesi negli interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della rete stradale nella provincia di Pesaro-Urbino. A riprova le nuove risorse che sono state stanziate per i lavori di rifacimento del manto stradale della E78 Fano-Grosseto tra Bellocchi e Lucrezia, che aveva raggiunto un grado di ammaloramento tale da richiedere addirittura la chiusura di un breve tratto”.

L’intervento che riguarda la SS73bis, conosciuta come Fano-Grosseto, si estende per 4 chilometri in direzione Urbino e per 1 chilometro in direzione Fano, oltre ad un altro chilometro tra Urbania e Sant’Angelo in Vado e prevede lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tappeto di usura e della sottofondazione stradale per un importo di 3 milioni e 600 mila euro. ANAS sta utilizzando tecniche e metodologie all’avanguardia come la fresatura a freddo che permette il recupero e il riutilizzo dei materiali, in una ottica di sostenibilità.

“Sulla SS424 stiamo realizzando interventi attesi da decenni – conclude l’assessore Baldelli – come la sistemazione della frana in località San Savino di Frontone per 2 milioni e 200 mila euro e un’importante opera di sistemazione complessiva della pavimentazione stradale dissestata nei comuni di Cagli, Frontone e Pergola per un costo di 3 milioni e 600 mila euro. Da Cagli raggiungere Pergola, tramite la statale che attraversa San Savino nel comune di Frontone, e poi San Lorenzo in Campo, sarà finalmente più sicuro e non un’avventura costellata da buche, dissesti e frane”.

Questi interventi, in fase di completamento, sono stati realizzati utilizzando un bitume di ultima generazione che, tra l’altro garantisce, maggiore aderenza; è, inoltre, in corso il rifacimento della segnaletica.

Nelle prossime settimane partiranno anche i lavori per la sistemazione della pavimentazione stradale dissestata nei comuni di Mondolfo, San Lorenzo in Campo e Trecastelli, per complessivi 4 km ed un importo di 2 milioni e 200 mila euro e, nei primi mesi del 2024, i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in alcuni tratti della SS424 che collega Pergola con Marotta per 5 km ed un importo di 1 milione e 200 mila euro.

