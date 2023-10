A Monte Porzio e Sant’Angelo in Vado inaugurati due luoghi di culto dei Testimoni di Geova

PESARO – Sono state inaugurate a Monte Porzio e Sant’Angelo in Vado due Sale del Regno dei Testimoni di Geova. I due eventi seguono le inaugurazioni di Colli al Metauro e di Jesi avvenute a maggio e settembre, sempre di quest’anno.

La Sala del Regno di Monte Porzio ha subito un profondo intervento di ristrutturazione. L’edificio di via Luciano Lama ha mantenuto una struttura semplice e funzionale ed è stato ristrutturato da ditte locali e da 160 volontari religiosi locali provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e la propria competenza.

A proposito della presenza dei Testimoni di Geova nel territorio, il Sindaco Giovanni Breccia ha dichiarato: “Pur non essendo particolarmente religioso, rispetto tutte le religioni, in modo particolare chi si comporta bene e si sforza come voi di fare del bene alla comunità”.

Gli oltre 300 fedeli di Monte Porzio, Mondolfo, Mondavio, Trecastelli e della parte nord di Senigallia utilizzano questa struttura da più di quarant’anni ed ora, grazie alla ristrutturazione, il nuovo auditorium, provvisto di schermi e tecnologia digitale, potrà ospitare 130 persone per riunione.

Marco Antonelli, titolare di una ditta che ha eseguito dei lavori, ha affermato: “Con i volontari e i responsabili del cantiere c’è stata da subito un’ottima collaborazione. Insieme abbiamo operato per eliminare difficoltà burocratiche sorte durante i lavori. Ho ricavato impressioni molto positive dall’impegno e dai rapporti con i Testimoni di Geova coinvolti nei lavori”.

Stefano Maiolo, capocantiere, ha dichiarato: “Gli ispettori della ASUR locale, dopo diversi sopralluoghi nel cantiere, si sono complimentati per la scrupolosità dei volontari nel lavorare in tutta sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti. Hanno anche apprezzato l’attuazione delle giuste procedure nello smaltimento di materiale nocivo per la salute”.

A Sant’Angelo in Vado il nuovo luogo di culto, costruito in via Luigi Einaudi 15, ospiterà circa 100 Testimoni di Geova e altri interessati provenienti anche da Urbania, Piobbico, Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace e Peglio. Anche in questo cantiere sono stati numerosi i volontari, comprese persone avanti con gli anni, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Il Sindaco Stefano Parri, presente all’inaugurazione, ha affermato: “La struttura è molto bella e funzionale. Strutture come questa contribuiscono ad abbellire il paesaggio. Ho apprezzato gli elevati standard di sicurezza adottati durante la costruzione, sintomo di rispetto per il prossimo”.

Il vicesindaco Massimo Guerra ha aggiunto “Avere un posto di aggregazione dove persone che condividono gli stessi valori spirituali si possono incontrare è un valore aggiunto per la nostra comunità”.

I due luoghi di culto saranno aperti a tutti e permetteranno lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente.

Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova per le Marche, dichiara: “Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno si studia la Bibbia e si approfondisce il suo valore pratico come guida nella vita quotidiana. Le conferenze sono aperte al pubblico, affrontano temi di interesse generale e promuovono elevati valori morali che contribuiscono al bene della comunità”.

La ristrutturazione e la costruzione rispettivamente della Sala del Regno di Monte Porzio e di Sant’Angelo fanno parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti.

Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.

