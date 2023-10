Un nuovo corso di formazione che ci avvicina ai bambini

CHIARAVALLE – Parte a novembre la 3^ edizione del corso di formazione di Educazione al Movimento di 1° livello organizzato dalla OPES Marche.

Il corso è però tutto chiaravallese, ideato dal chinesiologo Massimo Pistoni che da anni si adopera per migliorare l’applicabilità sul campo dei concetti legati all’educazione corporea ed emozionale.

In sostanza l’Educazione Al Movimento non favorisce solamente la costruzione degli schemi motori nei bambini, ma permette di conoscere il proprio corpo ed utilizzarlo come mezzo di comunicazione con il modo che li circonda.

L’Educazione al Movimento migliora le qualità di relazione interpersonale che si traducono con una’ adeguata regolazione del comportamento.

Organizzato dall’Ente Nazionale di Promozione Sportiva OPES Italia il corso è riconosciuto dal CONI, dal MIUR, dal Ministero dell’Interno, da ENGSO, dal Comitaro Italiano Paralimpico. Rilascia un attestato SNAQ (Sistema Nazionale delle qualifiche degli Operatori Sportivi) e il completamento formativo permette di intraprendere la libera professione.

Il corso è un viaggio esplorativo nel mondo dei bambini, ci avvicina ai loro bisogni, ci fa comprendere più chiaramente le richieste di aiuto che spesso non comunicano mediante le parole, ma con il carattere e il temperamento. Un’occasione unica per chi vuole approfondire le tematiche pedagogiche fondate sulla scienza dello sviluppo evolutivo.

Il corso ha una valenza multidisciplinare, valido non solo per tutte le discipline sportive in ambito giovanile, ma compatibile per altri settori del mondo dell’infanzia: ad oggi hanno partecipato insegnanti delle scuole, operatori sociali, laureandi in psicologia, di scienze motorie, di pedagogia, tanti aspiranti educatori sportivi e molti genitori sensibili.

Con la nuova riforma dello sport che si sta attuando inoltre, la figura dell’educatore motorio diventa ancora più importante per le associazioni che intendono avvalersi di personale competente. Si terrà presso i locali della Scuola Regionale dello Sport del Coni Marche, all’interno del Palaprometeo di Ancona.

Per maggiori info e contatti si può visionare il link https://www.opes-marche.com/corsi-istruttori

