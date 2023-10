Il Moie Vallesina batte senza grosse difficoltà l’Atletico MondolfoMarotta

MONDOLFO – Gli ospiti entrano con un altro piglio in campo e mettono subito alle corde i padroni di casa, che faticano ad entrare in partita.

Dopo alcuni pericoli portati alla porta di Montesi è Rossetti al 17′ del primo tempo a rompere l’equilibrio appoggiando a porta vuota.

La reazione dell’Atletico tarda ad arrivare e si affida più a giocate individuali che a gioco di squadra.

La ripresa vede l’Atletico in superiorità numerica per una ingenuità di Fabrizi che gli costa il secondo giallo.

La pressione dei locali non porta a occasioni per il pareggio e, anzi, sono gli ospiti a pungere con maggior incisività.

Al 41′ del secondo tempo raddoppiano gli ospiti su rigore con Mosca, penalty concesso per un fallo in area sul quale c’è il dubbio della posizione di partenza dell’attaccante in fuorigioco.

Brutta battuta di arresto per l’Atletico, sia a livello di gioco, sia per il morale.

Vittoria meritata per il Moie che si dimostra squadra ben messa in campo ed in buono stato di forma.

Atletico MondolfoMarotta-Moie Vallesina: 0-2

Atletico MondolfoMarotta: Montesi, Rossetti, Orciani, Morganti, Tiriboco, Tamburini (dal 34’st Pompei), Pacenti (dal 39″st Paradisi), Marconi (dal 17’st Creatore), Rragami, Tonucci (dal 20’st Bertarelli), Paolini. All. Sartini.(A disposizione: Mattioli, Gregorini, Marinò, Creatore, Paradisi, Rosati, Pompei, Bertarelli, Gambelli)

Moie Vallesina: Anconetani, Canulli, Cameruccio, Carboni (dal 45’st Gregorini), Balducci, Marini, Pandolfi (dal 17’st Paolucci), Fabrizi, Rossetti (dal 34’st Gueye), Sassaroli, Giampaoletti Filippo (dal 17’st Mosca). All. Rossi (A disposizione: Barigelli, Gregorini, Coppari, Paolucci, Mosca, Giampaoletti Federico, Costantini, Gueye)

Arbitro: Valla di Pesaro (Assistenti: Rinaldi di Macerata e Busilacchi di Ancona)

Reti: 17’pt Rossetti, 41’st Mosca su rigore

Note: ammoniti Tamburini, Rossetti, Carboni, Marconi, Fabrizi, Marini, Tiriboco. Espulso Fabrizi per doppia ammonizione

