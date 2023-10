Troppe emissioni maleodoranti, i falconaresi si riuniscono in piazza

FALCONARA – Ieri, giovedì, a Falconara Marittima in Piazza F.lli Bandiera, si è svolta l’assemblea pubblica sul tema “Basta esalazioni!”, organizzata dal Comitato Mal’Aria Falconara Castelferretti, il Laboratorio Falkatraz e L’Ondaverde odv Falconara M.ma.

La necessità di questo incontro è scaturita dal susseguirsi di ripetute emissioni industriali maleodoranti e potenzialmente pericolose, percepite da gran parte della popolazione, in maniera sempre più evidente, durante l’estate e soprattutto nelle ultime settimane. Da questo punto di vista a Falconara e hinterland ormai da anni l’eccezione è diventata la norma.

L’assemblea ha visto una nutrita partecipazione di oltre 200 cittadini non solo falconaresi, ma anche provenienti dai comuni limitrofi di Ancona, Chiaravalle e Marina di Montemarciano. Tanti gli interventi di semplici cittadini, attivisti e volontari. In molti hanno portato la propria testimonianza, raccontando in generale le proprie paure e il loro disagio, rivendicando il proprio diritto a venire tutelati dalle istituzioni, reclamando una giusta e ormai possibile transizione energetica ed ecologica per questo territorio.

Particolarmente significativo l’intervento dell’avvocato Monia Mancini che ha affermato: “La Costituzione oggi pomeriggio era qui, sui volti di queste persone di Falconara M.ma e di Castelferretti, non altrove: l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Fabrizio Recanatesi ha ricordato come da alcune settimane sia attiva la prima comunità energetica della Provincia di Ancona, proprio a Falconara, completamente autogestita da singoli cittadini che insieme producono e consumano energia pulita, rinnovabile e incentivata, e quindi con concreti risparmi in bolletta. Esperienza nata con il supporto del Centro per le Comunità solari, associazione spin-off dell’Università di Bologna.

“Grandi assenti, come al solito – affermano il Comitato Mal’Aria Falconara Castelferretti, il Laboratorio Falkatraz e L’Ondaverde odv Falconara M.ma -, le istituzioni, che ancora una volta, oggi, hanno preferito lasciare i cittadini soli a difendere e testimoniare i propri diritti. Preferiranno ancora presenziare altri luoghi in celebrazione di quelle industrie che sembrano ormai ritenute intoccabili, sull’altare del cui profitto si continua a sacrificare la popolazione di Falconara M.ma e Castelferretti e degli altri comuni limitrofi?

“Tutti insieme si è condivisa la volontà e la necessità di autoconvocare una manifestazione per sabato 14 ottobre, giornata in cui la raffineria api celebrerà i suoi 90 anni di attività in questo territorio, con l’evento “insieme sulla stessa strada”. Non è necessario elencare la miriade di motivazioni circostanziate e conclamate che ci inducono a lanciare quello che sarà un grande evento di democrazia e dissenso.

“Chiediamo di essere presenti a quante e quanti hanno a cuore Falconara e hanno sostenuto e sostengono le tante vertenze ambientali, di cui la città è stata finora espressione”.

